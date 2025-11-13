Nikolas ironiza Moraes após autorização para ver Bolsonaro

Com vídeo apelativo, Nikolas lidera direita nas redes sobre operação com 121 mortos - (crédito: Platobr Politica)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após receber autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. “Finalmente o rei do país me liberou”, escreveu o parlamentar nas redes sociais, ao compartilhar a notícia da decisão.

Finalmente o rei do país me liberou. pic.twitter.com/DDr5T8YEl1 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 11, 2025

A autorização foi concedida por Moraes na terça-feira (11/11), depois de quase três meses de espera. O despacho permite que Nikolas visite o ex-presidente no próximo dia 21 de novembro, entre 9h e 18h. A liberação faz parte de uma série de autorizações concedidas pelo ministro a aliados de Bolsonaro, que têm buscado se reunir com o ex-presidente desde o início da pena domiciliar, no dia 4 de agosto.

Entre os mineiros que já visitaram o ex-presidente estão o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) e os deputados federais Cabo Junio Amaral, Maurício do Vôlei e Domingos Sávio, que preside o PL em Minas Gerais.

Além de Nikolas, Moraes também liberou a visita de outros nomes próximos ao ex-presidente. O ex-ministro Adolfo Sachsida poderá encontrar Bolsonaro nesta quinta-feira (13/11), enquanto o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, foi autorizado a visitá-lo na sexta (14/11).

A influenciadora Bárbara Zambaldi Destefani, que já foi alvo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob acusação de divulgar informações falsas, poderá se reunir com o ex-presidente em 17 de novembro. No dia seguinte (18/11), a visita será do senador Magno Malta (PL-ES). Já o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) tem permissão para ir à casa de Bolsonaro em 19 de novembro.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar enquanto aguarda a definição do STF sobre o regime de cumprimento da pena imposta no inquérito do golpe.

Moraes determinou, no dia 4 de agosto, que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar por ter descumprido medida cautelar imposta no inquérito que investiga o ex-presidente por ter ajudado o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em sua estadia nos Estados Unidos.

Eduardo está nos Estados Unidos desde março, quando se licenciou do cargo para atuar no país estrangeiro em ações contra autoridades brasileiras. De acordo com o ministro, o ex-presidente teria utilizado redes sociais dos filhos para divulgar conteúdos que atacam o STF e incentivam a interferência estrangeira no Judiciário brasileiro.

Com a decisão, Bolsonaro ficou proibido de sair de casa e passou a receber visitas apenas com autorização judicial, com exceção de seus advogados. Durante os encontros permitidos, não é permitido o uso de celulares, fotos ou gravações.