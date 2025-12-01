Geap Saúde comemora 80 anos em sessão solene na Câmara dos Deputados

O evento tem como proposta rememorar a jornada crucial da autogestão na saúde suplementar brasileira. - (crédito: Divulgação/Geap Saúde)

Com atuação no mercado de saúde de servidores públicos federais, estaduais, municipais ativos, aposentados e familiares desde 1945, a Geap Saúde comemora, às 9h desta terça-feira (2/12), os seus 80 anos de trajetória em uma sessão solene que será realizada no plenário da Câmara dos Deputados.

A homenagem em reconhecimento à história da operadora vai contar com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes dos seus beneficiários idosos, que hoje já são mais de 40% da carteira de clientes do plano de saúde.

O evento tem como proposta rememorar a jornada crucial da autogestão na saúde suplementar brasileira, destacando o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade no cuidado com seus mais de 390 mil beneficiários. A homenagem celebra também o momento atual de forte crescimento da Geap, que recentemente comemorou o maior aumento de vidas nos últimos 30 anos e previsão de recorde de receita em 2025.

“Oitenta anos não são 80 dias, é preciso muita energia e força para atingir essa marca e, ao mesmo tempo, comemorar um crescimento robusto. Tenho certeza de que, com o esforço de cada um, estamos escrevendo os próximos 80 anos de uma Geap cada vez mais fortalecida", destacou o diretor-presidente da operadora, Douglas Figueredo.

A Geap Saúde, que nasceu como Fundo de Assistência Patronal (FAP) para atender servidores do antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), consolidou-se ao longo das décadas como uma entidade sem fins lucrativos, focada em promoção da saúde, prevenção de doenças e governança transparente. Foi a primeira operadora do país a obter o registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, há oito décadas, se consolida como uma das principais operadoras de planos de saúde do Brasil, na modalidade de autogestão dirigida ao servidor público. Sua atuação é focada na promoção da saúde, prevenção de doenças e na oferta de planos de saúde de alta qualidade.