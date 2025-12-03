Lula entrega Carteira Nacional Docente e libera nova etapa das obras do ITA no Ceará

Lula e ministro Camilo durante cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (3/12), em Fortaleza, da entrega de três mil Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) a professores cearenses. O estado, que já conta com 164,4 mil profissionais aptos a solicitar o documento, também foi destaque pela inclusão de mais de 4 mil educadores no programa de vouchers do Reconhecimento Mais Professores para o Brasil, destinado à compra de computadores, tablets e ferramentas digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 8 mil docentes e diversas autoridades, entre elas o ministro da Educação, Camilo Santana. A cerimônia marcou mais um passo da política de valorização da carreira docente e ampliou o alcance do programa Mais Professores para o Brasil.

Durante o encontro, equipes técnicas do MEC prestaram orientação sobre a solicitação da CNDB pelo sistema Mais Professores, incluindo etapas de cadastro, prova de vida, envio de foto e uso dos benefícios. A carteira — válida por 10 anos e também disponível em formato digital — garante acesso a descontos em atividades culturais, hospedagens, serviços e produtos tecnológicos.

A iniciativa integra o eixo Valorização do programa e se conecta à campanha #TôComProf, uma parceria entre o MEC e empresas privadas para oferecer vantagens exclusivas à categoria. As companhias participantes são divulgadas na página oficial do programa, que busca ampliar a rede de benefícios.

Leia também: Lula vê possibilidade de o Brasil voltar a exportar diesel e gasolina

Vouchers de reconhecimento

Mais de 4,5 mil professores do Ceará são elegíveis ao Reconhecimento Mais Professores para o Brasil, que distribuirá cartões de R$ 3 mil, emitidos pelo Banco do Brasil. No total, 100 mil docentes em todo o país serão contemplados.

A seleção considera escolas com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), incluindo unidades localizadas em contextos socioeconômicos vulneráveis. A base de dados inclui o Censo Escolar e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).