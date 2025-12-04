Carlos Bolsonaro reclama de veto de Moraes à visita ao pai no aniversário

O aniversário do vereador será no domingo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reclamou, em publicação nas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo (7/12), quando completa 43 anos. Segundo o vereador, o pedido previa apenas os 30 minutos autorizados a familiares, mas a autorização acabou indeferida porque visitas não são permitidas no fim de semana.

Segundo a portaria 1104, da Superintendência Regional da PF do Distrito Federal, as visitas de familiares no local devem ocorrer às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 minutos e limitação de dois familiares por dia. O aniversário do vereador será no domingo.

No post, Carlos escreveu: "Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos, no dia do meu aniversário, agora no dia 7 de dezembro, e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes!".

O ex-presidente está detido no no Complexo da Polícia Federal desde 22 de novembro, por decisão de Moraes, no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e a articulação para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022.

A entrada da equipe médica não depende de autorização judicial prévia e as visitas dos advogados devem seguir as regras previstas pela mesma portaria.