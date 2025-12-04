Carlos Bolsonaro reclama de veto de Moraes à visita ao pai no aniversário

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reclamou, em publicação nas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo (7/12), quando completa 43 anos. Segundo o vereador, o pedido previa apenas os 30 minutos autorizados a familiares, mas a autorização acabou indeferida porque visitas não são permitidas no fim de semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a portaria 1104, da Superintendência Regional da PF do Distrito Federal, as visitas de familiares no local devem ocorrer às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 minutos e limitação de dois familiares por dia. O aniversário do vereador será no domingo.
No post, Carlos escreveu: "Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos, no dia do meu aniversário, agora no dia 7 de dezembro, e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes!".
O ex-presidente está detido no no Complexo da Polícia Federal desde 22 de novembro, por decisão de Moraes, no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e a articulação para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022.
A entrada da equipe médica não depende de autorização judicial prévia e as visitas dos advogados devem seguir as regras previstas pela mesma portaria.
- Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos, no dia do meu aniversário, agora no dia 7 de dezembro e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 3, 2025
Saiba Mais
- Política Sabatina de Jorge Messias expõe deterioração de diálogo entre poderes
- Política Nas entrelinhas: 'Vidas Secas', o elo perdido entre o craque Reinaldo e o ator Wagner Moura
- Política Disputa em família: Flávio e Michelle têm "conversa de adultos"
- Política Relator diz que Lula conversará com Alcolumbre sobre Messias
- Política Relator na CCJ é contra a perda de mandato de Zambelli
- Política Alcolumbre critica demora do Planalto e cancela sabatina de Messias