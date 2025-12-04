Dino defende liminar de Gilmar Mendes que suspendeu dispositivos da Lei do Impeachment

Dino afirmou que é necessário "equilibrar os vértices do triângulo" e que o cenário político atual é marcado por "gritaria demais e reflexão de menos" - (crédito: Rosinei Coutinho / STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, justificou, nesta quinta-feira (4/12), a intervenção da Corte na Lei do Impeachment citando a acumulação inédita de pedidos de destituição de ministros no Senado Federal. Dino destacou que a Casa acumula, atualmente, 81 pedidos de impeachment contra magistrados do STF.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: AGU pede que Gilmar Mendes reconsidere decisão sobre Lei do Impeachment

“Isso jamais aconteceu no Brasil e em nenhum país do planeta Terra. O que temos que analisar é se há pedidos que tenham plausibilidade ou se é mais um capítulo da desconstrução poética e arquitetônica de (Oscar) Niemeyer e Lúcio Costa. O ministro (Gilmar Mendes) traz essa reflexão, propõe uma atualização de uma lei, é uma lei de 1950”, comentou o ministro, no evento Fórum JOTA Segurança Jurídica.

Ele ressaltou que a Lei do Impeachment precisa ser revista, e a liminar proferida pelo decano Gilmar Mendes, que motivou o impasse entre Legislativo e Judiciário, buscou atualizar a legislação “sob uma lente de simetria” com o processo de impedimento de um presidente da República.

Leia também: Gilmar Mendes impõe freio a impeachment de ministros e abre crise com Congresso

Dino também mencionou que há casos em que os pedidos parecem mirar apenas um “alvo”, fazendo menção ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que julgam os envolvidos na trama golpista de 2022. O magistrado sugeriu que isso levanta a questão de se se trata de um “serial killer” de pedidos ou se é uma “perseguição” ou “chantagem”.

O membro da Suprema Corte, sem adiantar seu voto — que deve ser proferido em 12 de dezembro, após a liminar ter sido proferida no dia 3 —, manifestou a esperança de que a discussão suscitada pelo julgamento do STF sirva como um “estímulo para o Congresso legislar sobre o assunto”. Ele concluiu que é necessário “equilibrar os vértices do triângulo” e que o cenário político atual é marcado por “gritaria demais e reflexão de menos”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular