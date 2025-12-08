Alerj decide soltar Rodrigo Bacellar da prisão, mas Moraes dá palavra final

Embora a Alerj tenha aprovado a soltura, o caso ainda deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Divulgação / Alerj)

O Plenário da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta segunda-feira (8/12), um projeto que revoga a prisão do do deputado e presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União), detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a última quarta-feira (3). A votação ficou em 42 votos favoráveis e 21 contrários.



Bacellar foi detido no âmbito da Operação Unha e Carne, suspeito de vazar informações sigilosas de uma ação anterior da PF, a Operação Zargun, deflagrada em setembro de 2025. O suposto vazamento teria beneficiado o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, preso e apontado como integrante do braço legislativo da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os votação dos deputados ficou:

Pela soltura: 42;

Pela manutenção da prisão: 21;

Abstenções: 2

Deputados presentes: 65;

Deputados ausentes: 5.

Embora a Alerj tenha aprovado a soltura — com base na decisão do STF, de 2019, que permite às assembleias legilsativas revogar ordens de prisão contra deputados estaduais —, a decisão deve ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, que pode determinar medidas cautelares ao deputado.

