rio de janeiro

Alerj decide soltar Rodrigo Bacellar da prisão, mas Moraes dá palavra final

Votação ficou em 42 x 21. Caso será analisado pelo ministro do STF, que determinou a detenção do deputado estadual por vazar informações sigilosas de operação da PF contra braço político do Comando Vermelho

Embora a Alerj tenha aprovado a soltura, o caso ainda deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Divulgação / Alerj)
O Plenário da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta segunda-feira (8/12), um projeto que revoga a prisão do do deputado e presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União), detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a última quarta-feira (3). A votação ficou em 42 votos favoráveis e 21 contrários.

Bacellar foi detido no âmbito da Operação Unha e Carne, suspeito de vazar informações sigilosas de uma ação anterior da PF, a Operação Zargun, deflagrada em setembro de 2025. O suposto vazamento teria beneficiado o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, preso e apontado como integrante do braço legislativo da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os votação dos deputados ficou:

  • Pela soltura: 42;

  • Pela manutenção da prisão: 21;

  • Abstenções: 2

  • Deputados presentes: 65;

  • Deputados ausentes: 5.

Embora a Alerj tenha aprovado a soltura — com base na decisão do STF, de 2019, que permite às assembleias legilsativas revogar ordens de prisão contra deputados estaduais —, a decisão deve ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, que pode determinar medidas cautelares ao deputado.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 08/12/2025 18:21
