Lula acena para Congresso enquanto Senado discute PL da dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenou para o Congresso Nacional no momento em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP), havia programado, nesta segunda-feira (15/12), a análise do projeto de lei da dosimetria no plenário da Casa.

Antes de ser votada por todos os senadores, o texto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O PL da dosimetria — que visa reduzir penas de condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no 8 de janeiro — foi aprovado pela Câmara.

Sem comentar a proposta, Lula destacou a relação entre Executivo, Câmara e o Senado. Segundo ele, o Planalto é grato ao Congresso por conseguir aprovar projetos.

“Eu sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses três anos de governo, tanto o Senado como a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram foi possivelmente porque a gente não teve capacidade de convencê-los ou porque eram de uma questão mais ideológica”, disse Lula, durante seu discurso na cerimônia de abertura de novos mercados para produtos brasileiros e na inauguração da nova sede da Apex-Brasil, em Brasília.

Entre as ações do governo aprovadas no Congresso, o presidente agradeceu o Congresso principalmente pela reforma tributária e pela aprovação da isenção di imposto de renda a quem ganha até R$ 5 mil por mês.

A reforma tributária, pauta de interesse do Executivo, pode ter sua segunda parte votada na Câmara na noite desta segunda-feira.