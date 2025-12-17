Heloísa Helena retorna ao Congresso e critica suspensão de Glauber Braga

Heloísa Helena foi empossada após quase duas décadas longe do parlamento nacional - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A ex-senadora Heloísa Helena (Rede-RJ) voltou ao Congresso Nacional após quase duas décadas fora do Parlamento. Ela assumiu, nesta semana, a cadeira do deputado Glauber Braga (PSol-RJ), suspenso por seis meses pelo plenário da Câmara dos Deputados após processo disciplinar. Em entrevista exclusiva ao Correio, nesta quarta-feira (17/12), a parlamentar afirmou que seu retorno é marcado por “indignação profunda” diante da punição aplicada ao colega.

Segundo Heloísa, a forma como Glauber foi retirado do plenário e afastado do mandato revela tratamento desigual dentro da Casa. “Eu vi o deputado sendo arrastado em pleno exercício do mandato, enquanto outros parlamentares, em situações semelhantes, não sofreram nenhuma truculência. Isso é grave”, afirmou, ao relembrar episódios vividos por ela própria durante o primeiro governo Lula.

Apesar do contexto, a deputada disse que cumprirá o mandato com firmeza. Suas prioridades, segundo ela, são as políticas sociais, com foco em saúde, educação, assistência social, segurança pública, geração de emprego e renda, além da relação entre desenvolvimento econômico, meio ambiente e vulnerabilidade social. “O Brasil tem legislações avançadas, como o SUS, mas ainda existe um abismo entre a lei e a realidade.”

Sobre a relação com o Palácio do Planalto, Heloísa afirmou que manterá uma postura institucional e respeitosa, mas sem submissão. “Respeito nunca foi bajulação. Não faço política em troca de cargos ou favores”, declarou.

A deputada também criticou propostas legislativas que, segundo ela, são formuladas para beneficiar indivíduos ou grupos específicos, como o debate recente sobre o PL da Dosimetria. “Qualquer alteração na lei para favorecer uma pessoa ou um grupelho político é desprezível e precisa ser combatida com força”, concluiu.