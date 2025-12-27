PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados pelo 8/1

Polícia Federal cumpre os mandados em sete estados e no DF - (crédito: Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) cumpre, neste sábado (27/12), dez mandados de prisão domiciliar contra condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. As ordens estão sendo cumpridas em sete estados — Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins — e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em algumas operações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As prisões foram determinadas pelo STF um dia após a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Paraguai. Ele foi detido enquanto tentava fugir para El Salvador com documentos falsos.

Os condenados terão de usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras restrições, como proibição de contato com outros investigados, suspensão de porte de armas, entrega de passaportes, proibição de visitas e restrição ao uso de redes sociais.

Entre os alvos das ordens está o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, segundo informou sua defesa por meio das redes sociais. O advogado Jeffrey Chiquini classificou a medida como “absurda” e disse irá recorrer da decisão.

Além de Martins, segundo apuração do Correio, também são alvos três integrantes do chamado Núcleo 4, da trama golpista: Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins Denicoli e Giancarlo Gomes Rodrigues. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo tinha como função disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o "Núcleo da Desinformação" — como também é conhecido o grupo — por quatro votos a um, fixando penas que variam de sete anos e seis meses a 17 anos de reclusão.