Lula sanciona orçamento de 2026 e veta aumento no Fundo Partidário

Um dos principais pontos da LDO é o calendário de liberação das emendas individuais e de bancada, que terão pagamento obrigatório - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que estabelece as bases para a elaboração e a execução do Orçamento do próximo ano. O texto define prazos para o pagamento de emendas parlamentares, fixa a meta fiscal e impõe restrições à criação de novas despesas, além de barrar um dispositivo que poderia elevar o Fundo Partidário em cerca de R$ 150 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos principais pontos da LDO é o calendário de liberação das emendas individuais e de bancada, que terão pagamento obrigatório. Pela regra, o governo deverá quitar mais da metade desses recursos até o fim do primeiro semestre de 2026, incluindo 65% das indicações destinadas à saúde e à assistência social. A exigência também alcança as chamadas transferências especiais, conhecidas como “emendas PIX”, atualmente sob análise do Supremo Tribunal Federal.

A antecipação atende a uma demanda do Congresso em ano eleitoral, permitindo que os recursos cheguem aos redutos dos parlamentares antes das disputas locais. Segundo o relator da LDO, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), o percentual e os prazos foram negociados com o Palácio do Planalto para evitar um engessamento da execução orçamentária

Em relação ao Fundo Partidário, Lula vetou a mudança aprovada pelo Congresso que alterava o cálculo de correção dos valores repassados às legendas. A proposta poderia elevar o montante além do previsto inicialmente pelo governo, que estima R$ 1,43 bilhão para 2026. Na justificativa do veto, o presidente afirmou que a ampliação comprometeria outras despesas da Justiça Eleitoral e pressionaria os limites do arcabouço fiscal.

Leia também: Polarização deve dominar eleição de 2026 e reduzir espaço para 3ª via

A LDO também fixa a meta fiscal de 2026, com objetivo central de superávit de R$ 34,3 bilhões. O resultado será considerado dentro da meta se ficar entre um superávit de R$ 68,5 bilhões e o equilíbrio das contas, sem déficit. O texto ainda exclui do cálculo, até o limite de R$ 10 bilhões, gastos com planos de reestruturação financeira de estatais, medida que atende a demandas do governo para socorro a empresas públicas, como os Correios.

Leia também: The Economist recomenda que Lula não concorra às eleições de 2026

Entre as demais diretrizes, a lei proíbe a ampliação de benefícios tributários em 2026, veda a criação de novas despesas obrigatórias e autoriza o Executivo a congelar um volume menor de gastos para cumprir a meta fiscal, tomando como referência o piso de déficit zero. As regras agora orientam a tramitação final do Orçamento de 2026, que ainda depende de sanção presidencial.