Milei divulga vídeo após ataque à Venezuela e associa Lula a Maduro

Após ataque a Venezuela, Milei publica vídeo apoiando ação dos EUA e associa o Lula a Maduro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Juan Barreto/Luis Robayo/AFP)

Após os ataques realizados dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado (3/1), o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou um vídeo nas redes sociais em apoio à ofensiva norte-americana e fez críticas diretas ao regime venezuelano, associando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ditador Nicolás Maduro.

A publicação traz um vídeo de cerca de 33 segundos, no qual Milei aparece em discurso enquanto imagens do presidente brasileiro são destacadas no momento em que o argentino menciona Maduro. A montagem intercala ainda cenas de Lula e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evidenciando o alinhamento político defendido pelo chefe do Executivo argentino e sua oposição a líderes de esquerda na região.

Na legenda do vídeo, Milei escreveu: “A liberdade avança. Viva a Liberdade”, frase frequentemente utilizada por ele em manifestações públicas e postagens nas redes sociais.

Durante o pronunciamento exibido no vídeo, Milei faz duras críticas ao governo venezuelano e classifica o regime de Maduro como uma ameaça regional. “A ditadura atroz e desumana do narcoterrorista Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre nossa região”, afirma o presidente argentino. Segundo ele, a permanência do atual governo na Venezuela representa um risco para todo o continente.

Ainda no discurso, Milei elogia a postura dos EUA diante da crise venezuelana e defende uma atuação mais firme da comunidade internacional. “A Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e de Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de uma abordagem tímida nesta matéria se esgotou”, declarou.

O presidente argentino também convoca outros países da região a adotarem posição semelhante. “Instamos todos os integrantes do bloco a apoiar esta posição e a condenar de forma taxativa este experimento autoritário”, disse.

LA LIBERTAD AVANZA

