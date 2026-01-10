InícioPolítica
HOMENAGEM

Gilmar Mendes presta homenagem à Lewandowski após saída de ministério

Decano do STF exaltou o trabalho feito pelo ex-colega de Corte ao longo da sua gestão no Ministério da Justiça e Segurança Pública

Gilmar Mendes exalta gestão de Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública - (crédito: Victor Piemonte / STF)
Gilmar Mendes exalta gestão de Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública - (crédito: Victor Piemonte / STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, manifestou, neste sábado (10/1), seu reconhecimento público aos “relevantes serviços prestados” pelo seu colega de STF e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Em publicação no seu perfil no X, Gilmar ressaltou que a gestão de Lewandowski foi caracterizada pelo fortalecimento do enfrentamento às facções criminosas, sustentado por um tripé de planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições, sempre reafirmando a centralidade do Estado de Direito na segurança pública.

“Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, como as operações Tank, Quasar e Carbono Oculto, atingindo diretamente as engrenagens econômicas que sustentam o crime organizado”, destacou Gilmar.

Além das ações policiais, o período de Lewandowski à frente da pasta da Justiça e Segurança Pública é apontado pelo decano do Supremo como um marco para a coordenação federativa no setor da segurança.

O ministro destacou duas iniciativas legislativas fundamentais propostas durante a gestão do ex-ministro: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, voltada para o aprimoramento do pacto entre entes federativos; e o Projeto de Lei Antifacção, proposta que visa modernizar os instrumentos jurídicos de combate a grupos criminosos.

“Registro meu reconhecimento ao Ministro Ricardo Lewandowski pelos relevantes serviços prestados ao país”, finalizou o decano.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 10/01/2026 17:38
