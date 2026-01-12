Margareth Menezes se empolga com "O agente secreto": "Uauuuuuu!"

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrou nas redes sociais a vitória do filme O agente secreto no Globo de Ouro 2026. A produção conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa na madrugada desta segunda-feira (12/1).
Na postagem no X (antigo Twitter), a ministra, que também é cantora e compositora, celebrou de forma entusiasmada: “UAUUUUUU! ‘O AGENTE SECRETO’ GANHOU O GLOBO DE OURO de MELHOR FILME ESTRANGEIRO! Parabéns!!!!”, escreveu, usando emojis da bandeira do Brasil e do cinema.
Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar “muito feliz”, ao lado da primeira-dama Janja, com a conquista do filme de Kléber Mendonça Filho. Lula exaltou o cinema brasileiro como motivo de orgulho internacional e ressaltou que o prêmio coroa o trabalho do diretor e de seu elenco, que classificou como extraordinário.
Lula citou nominalmente os atores Wagner Moura, Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Gabriel Leone e Carlos Francisco, além de toda a equipe responsável pela produção.
Na mensagem, Lula também destacou o conteúdo histórico do filme, que aborda a violência da ditadura militar e a capacidade de resistência do povo brasileiro. Para o presidente, O Agente Secreto é uma obra essencial para preservar a memória do país e evitar o esquecimento de um período marcado por graves violações de direitos.