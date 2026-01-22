Chico Lucas é nomeado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública

Secretário de Segurança Pública do Piauí é nomeado para cargo no Ministério da Justiça - (crédito: Divulgação / Governo do Piauí)

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nomeou nesta quarta-feira (22/1) o secretário de Segurança Pública do Piauí, Francisco Lucas Costa Veloso, como novo secretário nacional de Segurança Pública. Ele substitui Mário Sarrubbo, que já havia manifestado interesse em deixar o cargo após a saída de Ricardo Lewandowski do ministério.



A nomeação de Chico Lucas se deu após pedidos do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública e indicação do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), a quem ele agradeceu pelo apoio para entrar no governo federal.

“Estendo os meus agradecimentos aos Secretários membros do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, comprometendo-me em fortalecer ainda mais a cooperação federativa. Ao Governador Rafael Fonteles, pelo apoio que tornaram possíveis os avanços que conquistamos no Piauí”, afirmou em publicação feita nas suas redes sociais.

Chico agradeceu ainda aos piauienses “pela generosidade de acreditar no trabalho desenvolvido” por toda a equipe das Forças de Segurança “que arriscam a vida na construção de uma sociedade mais pacífica”.

Já o governador Fonteles, também nas redes sociais, comemorou a nomeação de seu colega. Segundo o político, é “uma grande alegria” Chico ser o escolhido para assumir o novo cargo, algo que “reflete um trabalho sério, responsável e com resultados concretos, como a redução dos indicadores de violência no Piauí”.

“Fico muito feliz com essa decisão e confiante de que ele terá sucesso nessa nova missão, contribuindo para fortalecer a segurança pública em todo o Brasil”, declarou.

Perfil

O novo secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública comandou a Secretaria de Segurança Pública do Piauí desde 2023, quando o governador assumiu seu mandato. Ele é formado em direito pela Universidade Federal do Piauí e também foi procurador de Estado e presidiu a Associação Piauiense dos Procuradores do Estado.