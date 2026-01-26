Gilmar defende Toffoli e critica pressão sobre atuação de ministros do STF

Gilmar Mendes acrescentou que o respeito às instâncias institucionais é fundamental para manter a confiança da sociedade no Judiciário - (crédito: Andressa Anholete/STF)

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, saiu em defesa do ministro Dias Toffoli nesta segunda-feira (26/1), em meio às críticas sobre a condução do processo relacionado ao Banco Master. Em publicação nas redes sociais, Gilmar destacou que a trajetória de Toffoli na Corte é marcada pelo compromisso com a Constituição e com as garantias do Estado de Direito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Mendes, a atuação do colega respeita os parâmetros do devido processo legal e já foi analisada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou regular sua permanência na relatoria do caso. O ministro acrescentou que a preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são fundamentais para manter a confiança da sociedade no Judiciário.

A manifestação ocorre em meio à repercussão de suspeitas de possível conflito de interesses envolvendo Toffoli. Em entrevista para o Estadão, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, evitou comentar condutas individuais de colegas, incluindo a atuação de Toffoli no processo que investiga o banco.

Na mesma entrevista, Fachin voltou a defender a criação de um código de ética para as cortes superiores. De acordo com ele, o debate ganhou força após as controvérsias recentes e pode servir como mecanismo de autorregulação do Judiciário. O presidente do STF afirmou que, sem esse movimento interno, pode haver pressão por limitações externas, e disse haver maioria favorável à adoção de regras de conduta.

Leia também: Fachin participa de evento na Costa Rica enquanto STF enfrenta pressão por inquérito sigiloso

Na semana passada, Fachin já havia divulgado nota pública em defesa da Corte diante das críticas. No texto, afirmou que eventuais vícios ou irregularidades apontados seriam analisados nos termos regimentais e processuais e declarou que Toffoli vem exercendo “regular supervisão judicial” no caso.

As discussões sobre a possível suspeição de Toffoli também são tratadas com cautela na cúpula da PGR. Integrantes do órgão avaliam que pedidos desse tipo dificilmente prosperam no STF e que experiências semelhantes no passado tiveram efeitos considerados negativos. A posição é de que qualquer medida formal só deve ocorrer diante de provas nos autos, e não apenas com base em informações divulgadas pela imprensa.

