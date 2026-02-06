InícioPolítica
Bolsonaro escreve carta de amor para Michelle: '100% fiel'

Casal completou 18 anos de casamento cinco dias após prisão preventiva do ex-presidente

Casal: Michelle Bolsonaro e Jair - (crédito: reprodução/instagram )
Casal: Michelle Bolsonaro e Jair - (crédito: reprodução/instagram )

Por Anna Júlia Castro* A ex primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais uma carta de amor escrita pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em comemoração ao aniversário de casamento do casal.

Os dois completaram 18 anos de casados no dia 28 de novembro de 2025. Na data, Bolsonaro já estava há cinco dias preso preventivamente, após tentar violar a tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de prisão domiciliar. O ex-presidente segue detido no complexo da Papuda, em Brasília, depois de ser condenado a 27 de prisão por tentativa de golpe de Estado. A entrada de visitas é permitida duas vezes por semana, sob regras rígidas com limite de tempo e número de pessoas autorizadas.

No verso do bilhete divulgado por Michelle, há a anotação “entregar hoje ou amanhã”. No entanto, não é possível afirmar a data exata em que a carta foi entregue, já que o aniversário de casamento ocorreu no ano passado e a publicação foi feita apenas agora.

No conteúdo da carta, Jair Bolsonaro agradece à esposa “por existir” e pelas mensagens que o confortam. Ele relata que seus dias têm sido difíceis, mas afirma manter a esperança. O ex-presidente também diz estar ansioso para reencontrar a ex-primeira-dama e encerra o texto com as frases “Te amo” e “Para sempre”.

Ao publicar a imagem do bilhete, Michelle escreveu na legenda: “Meu amor, cuidar de você e das nossas filhas é a minha maior missão. Caminhar ao seu lado, proteger, amar e permanecer é a minha escolha diária. Você é e sempre será o meu grande amor. Eu te amo.” Além da carta, a ex-primeira-dama também compartilhou uma foto do casal com a legenda: “Meu galego”.

Confira a carta de amor:

 

Jair Bolsonaro agradece à esposa
Jair Bolsonaro agradece à esposa (foto: reprodução/instagram )

Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Correio Braziliense

postado em 06/02/2026 18:20
postado em 06/02/2026 18:20
