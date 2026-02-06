Bolsonaro escreve carta de amor para Michelle: '100% fiel'

Por Anna Júlia Castro* A ex primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais uma carta de amor escrita pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em comemoração ao aniversário de casamento do casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dois completaram 18 anos de casados no dia 28 de novembro de 2025. Na data, Bolsonaro já estava há cinco dias preso preventivamente, após tentar violar a tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de prisão domiciliar. O ex-presidente segue detido no complexo da Papuda, em Brasília, depois de ser condenado a 27 de prisão por tentativa de golpe de Estado. A entrada de visitas é permitida duas vezes por semana, sob regras rígidas com limite de tempo e número de pessoas autorizadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No verso do bilhete divulgado por Michelle, há a anotação “entregar hoje ou amanhã”. No entanto, não é possível afirmar a data exata em que a carta foi entregue, já que o aniversário de casamento ocorreu no ano passado e a publicação foi feita apenas agora.

No conteúdo da carta, Jair Bolsonaro agradece à esposa “por existir” e pelas mensagens que o confortam. Ele relata que seus dias têm sido difíceis, mas afirma manter a esperança. O ex-presidente também diz estar ansioso para reencontrar a ex-primeira-dama e encerra o texto com as frases “Te amo” e “Para sempre”.

Ao publicar a imagem do bilhete, Michelle escreveu na legenda: “Meu amor, cuidar de você e das nossas filhas é a minha maior missão. Caminhar ao seu lado, proteger, amar e permanecer é a minha escolha diária. Você é e sempre será o meu grande amor. Eu te amo.” Além da carta, a ex-primeira-dama também compartilhou uma foto do casal com a legenda: “Meu galego”.

Confira a carta de amor:

Jair Bolsonaro agradece à esposa (foto: reprodução/instagram )

Estagiária sob supervisão de Paulo Leite