Partido Novo aciona TSE por propaganda eleitoral antecipada de Lula

Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante cerim..nia de entrega de ambul..ncias do SAMU, equipamentos para unidades de sa..de e equipamentos cir..rgicos no ..mbito do Novo PAC Sa..de. Salvador - BA...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O Partido Novo acionou, nesta terça-feira (10/2), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma representação contra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido aponta que o petista fará uma propaganda eleitoral antecipada durante o desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, em que Lula será o tema do samba-enredo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A escola recebeu R$ 1 milhão para custear o desfile por meio de recursos públicos. O Novo, a partir disso, pede que o desfile seja impedido de acontecer. A sigla também requeriu que seja proibida a utilização de imagens, sons ou techos da música em qualquer forma de propaganda partidária ou eleitoral. A remoção imediata de vídeos e conteúdos divulgados nas plataformas digitais dos representados também foi solicitada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O partido alega que o desfile de carnaval "extrapola os limites de uma homenagem cultural e se configura como peça de propaganda eleitoral extemporânea, ao associar a trajetória política de Lula a elementos típicos de campanhas eleitorais".

O enrendo de samba faz referência direta à polarização vista no cenário político nas eleições de 2022, de acordo com o argumento apresentado pelo Novo. A apresentação ainda utiliza jingles já apresentados em campanhas petistas, o número de urna do PT e expressões que equivalem a pedido explícito de voto. O mandato exercido pelo vereador pelo Rio de Janeiro Anderson Pipico filiado ao PT, também foi citado.



