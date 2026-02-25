Qual a pena para desvio de dinheiro público e corrupção no Brasil

Os crimes apurados nesses casos, como peculato, corrupção e fraude em licitação, têm penas que podem levar a muitos anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os cofres públicos - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Operações da Polícia Federal que investigam desvios de recursos públicos, como as que apuram o uso de emendas parlamentares, levantam dúvidas sobre as punições previstas em lei no Brasil. Os crimes apurados nesses casos, como peculato, corrupção e fraude em licitação, têm penas que podem levar a muitos anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os cofres públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cada um desses crimes possui uma definição específica no Código Penal e em legislações próprias. As investigações buscam individualizar a conduta de cada envolvido para determinar qual tipo penal foi praticado, o que influencia diretamente no cálculo da pena final em caso de condenação judicial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

O que é o crime de peculato?

O peculato é um dos crimes mais comuns em esquemas de desvio de verbas. Ele ocorre quando um funcionário público se apropria ou desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de que tem a posse em razão do cargo. Conforme o Art. 312 do Código Penal, a pena prevista é de reclusão, de 2 a 12 anos, além de multa.

Existe também a modalidade culposa, quando o funcionário não tem a intenção de desviar, mas contribui por negligência para que outra pessoa o faça. Nesse caso, a punição é mais branda: detenção de três meses a um ano — um tipo de pena que, em regra, não permite o início do cumprimento em regime fechado.

E a fraude em licitação?

Outro crime comum nessas investigações é a fraude em processos licitatórios. A prática consiste em frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento para obter vantagem indevida. Isso pode ocorrer por meio de acordos prévios entre concorrentes ou direcionamento de editais.

Com a nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021), o crime foi tipificado no Código Penal (Art. 337-F), e a pena estabelecida é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O objetivo da lei é garantir que a administração pública contrate a proposta mais vantajosa.

Corrupção ativa e passiva

É comum também a apuração dos crimes de corrupção passiva e ativa. A primeira é praticada pelo agente público que solicita ou recebe vantagem indevida. Já a segunda é cometida por quem oferece ou promete essa vantagem ao funcionário público. Para ambos os crimes, previstos nos artigos 317 (passiva) e 333 (ativa) do Código Penal, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Pena para organização criminosa

Quando os investigadores identificam um grupo estruturado para cometer crimes, os envolvidos podem responder por organização criminosa. A Lei nº 12.850/2013 define o grupo como a associação de quatro ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos.

A pena para quem integra uma organização criminosa é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, conforme o Art. 2º da mesma lei. É importante destacar que, em um mesmo processo, os réus podem ser condenados por mais de um crime. Nesses cenários, as penas são somadas, o que pode aumentar significativamente o tempo total de reclusão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Política STF forma maioria para condenar acusados de assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes

STF forma maioria para condenar acusados de assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes Política Vítima que acusa desembargador de assédio diz que buscará Justiça; veja vídeo

Vítima que acusa desembargador de assédio diz que buscará Justiça; veja vídeo Política Depoimento de Daniel Vorcaro à CAE do Senado é adiado para 10 de março

%MCEPASTEBIN%