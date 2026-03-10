Caso Master: mulher de Moraes quebra silêncio

O nome de Viviane Barci e a ligação com Vorcaro ganharam holofotes no fim de 2025, quando veio à tona um contrato de R$ 129 milhões com o Master - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O escritório de advocacia Barci de Moraes Sociedade de Advogados divulgou, nesta segunda-feira, um relatório dos serviços prestados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O escritório tem como sócia Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome do magistrado apareceu em conversas vazadas relacionadas ao processo que investiga uma das maiores fraudes bancárias do país. O escritório garantiu "que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF".

O nome de Viviane Barci de Moraes e a ligação com Vorcaro ganharam holofotes no final do ano passado, quando veio à tona um contrato com o Banco Master estimado em R$ 129 milhões, que deveria ser pago em três anos. Esta é a primeira vez que o escritório se manifesta publicamente sobre o assunto. Segundo a nota divulgada, a banca foi contratada para atuar entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, prestando consultoria e serviços jurídicos ao banco. O documento afirma ainda que outros três escritórios especializados também foram contratados, formando um corpo jurídico composto por 15 advogados.

O trecho referente à Corte aparece no final da nota. "O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal)". Ao todo, a nota afirma que o escritório realizou 130 atividades mensuráveis, 94 reuniões de trabalho e 36 pareceres jurídicos, além de consultorias e revisões. A previsão do acordo era que o Banco Master pagasse mensalmente ao escritório Barci de Moraes R$ 3,6 milhões por esses serviços.

De acordo com o relatório, foram realizadas 94 reuniões de trabalho durante o período de prestação de serviços, sendo 79 delas presenciais na sede do Banco Master. Outras 13 reuniões ocorreram diretamente com a presidência do banco, duas presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, além de dois encontros virtuais com o departamento jurídico da instituição. As reuniões tinham duração média entre duas e três horas.

Segundo a nota, "foram produzidos 36 (trinta e seis) pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros".

Atividades

O documento frisa ainda que uma das equipes jurídicas atuou na elaboração de pareceres e na revisão de políticas internas do banco voltadas a áreas como governança e integridade. Entre as atividades citadas estão a revisão do programa de compliance e do Código de Ética e Conduta da instituição, além da elaboração de políticas relacionadas a conflito de interesses, relacionamento com o poder público e licitações.

O relatório lista também a elaboração e revisão de diversos instrumentos de governança, entre eles o Manual de Gestão e Captação de Recursos do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e políticas internas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT), risco operacional, sucessão de administradores, gestão de consequências, investimentos pessoais e responsabilidade social, ambiental e climática.

Outra frente de atuação descrita no documento envolveu a análise consultiva e estratégica de investigações e processos judiciais que poderiam impactar o banco. Segundo a nota, "outra equipe do escritório Barci de Moraes, juntamente com os consultores, atuou principalmente na área penal e administrativa, na análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquéritos civis, ações civis públicas e ações de interesse ou que pudessem produzir reflexos na atuação do Banco Master e de seus dirigentes".



