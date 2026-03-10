InícioPolítica
STF

Fachin reconhece tensão entre os Poderes e diz que Judiciário depende da confiança pública

Presidente do Supremo defende que "o Judiciário não pode sair deste momento menor do que entrou"

Fachin rechaça
Fachin rechaça "privilégios de casta" e defende que remuneração de juízes deve ser transparente e resistir ao escrutínio da sociedade - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Em seu pronunciamento, nesta terça-feira (10/3), na abertura da reunião com presidências dos tribunais superiores e tribunais de segunda instância do Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou que o debate sobre a remuneração e benefícios — os chamados “penduricalhos” — da magistratura deve estar rigorosamente submetido ao texto constitucional e ao escrutínio da sociedade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Sabemos que este encontro acontece em um momento de tensão. Há um debate em curso sobre remuneração, sobre benefícios, sobre o que a Constituição permite e o que ela veda. Não vim aqui para impor conclusões, e sei que há posições jurídicas legítimas a serem debatidas pelas vias adequadas. Mas vim dizer, com o respeito que cada um de vocês merece, que o Judiciário não pode sair deste momento menor do que entrou”, reconheceu Fachin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ministro acrescentou que, embora juízes tenham direito à proteção contra a inflação, a legitimidade do Poder Judiciário depende da percepção pública de que não há “privilégios de casta”. Ele enfatizou que a autoridade judicial não advém do mando, mas da confiança depositada pelo cidadão.

O presidente da Suprema Corte destacou que a discussão não é meramente financeira, mas institucional e simbólica, pois afeta a integridade do sistema. Segundo o magistrado, pesquisas indicam que um dos três principais anseios da sociedade brasileira é a “igualdade real perante a lei — sem privilégios”.

“A abertura e a permeabilidade ao escrutínio público não enfraquecem a magistratura. São elas que outorgam à magistratura a sua autoridade mais profunda: não a de quem manda, mas a de quem é confiado. Os privilégios funcionais da magistratura existem como depósito da confiança pública — e só se sustentam enquanto essa confiança existir”, exaltou.

Fachin defendeu ainda que todas as decisões sobre benefícios devem ser capazes de sobreviver ao “mais impiedoso exame público” com total transparência. Para o ministro, a fundamentação das escolhas remuneratórias é essencial, pois o Judiciário não possui o voto popular, mas a “razão da lei”. “Não pode haver margem para dúvidas. Não porque nos observam, mas porque é o que somos”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 10/03/2026 15:30 / atualizado em 10/03/2026 15:34
SIGA
x