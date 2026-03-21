No aniversário de Bolsonaro, Tarcísio defende prisão domiciliar

O aniversário de 71 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, celebrado neste sábado (21/3), foi marcado por manifestações de apoio de aliados políticos. Entre elas, a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que voltou a defender a concessão de prisão domiciliar ao ex-chefe do Executivo e classificou o pedido como uma “questão de justiça”.
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Em publicação nas redes sociais, Tarcísio parabenizou Bolsonaro e destacou a trajetória do ex-presidente, a quem chamou de “grande líder”. Segundo ele, Bolsonaro “sempre procurou fazer a diferença” e segue lutando por valores como família, liberdade e fé.
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Além da homenagem, o governador mencionou o estado de saúde do ex-presidente, que está internado sob custódia policial no Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro foi transferido para a unidade após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com acompanhamento médico contínuo.
De acordo com o boletim mais recente, divulgado na sexta-feira (20), o ex-presidente apresenta boa evolução clínica, embora ainda dependa de suporte intensivo e não haja previsão de alta.
Ao comentar a situação, Tarcísio afirmou que a possibilidade de Bolsonaro cumprir a pena em casa vai além de um gesto humanitário. “Eu me somo a milhões de brasileiros que aguardam, com esperança, a sua volta para casa. Isso não é apenas um apelo humanitário por alguém que precisa de cuidados, mas, acima de tudo, uma questão de justiça”, escreveu.
O governador também disse manter orações pela recuperação do ex-presidente e demonstrou confiança na melhora do aliado. “Tenho certeza de que, muito em breve, ele estará bem e fortalecido outra vez”, afirmou.
Preso desde novembro do ano passado, Bolsonaro segue sob vigilância policial durante a internação. A defesa do ex-presidente já apresentou pedidos para conversão da prisão em regime domiciliar, com base no estado de saúde, mas a situação ainda depende de análise judicial.
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