"Grande susto", diz Flávio ao defender prisão domiciliar para Bolsonaro

Flávio afirmou que a defesa aguarda a manifestação do ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Danandra Rocha)

Em meio ao ato de filiação do senador Sergio Moro ao PL nesta terça-feira (24/3), o senador Flávio Bolsonaro fez uma defesa da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, citando o agravamento recente do estado de saúde.

“Foi um grande susto. Pegou todo mundo de surpresa e foi algo muito grave. Por questão de horas, o pior poderia ter acontecido”, afirmou Flávio, ao relatar a última internação do ex-presidente, decorrente de complicações respiratórias. Segundo ele, o episódio reforça o caráter urgente de uma medida humanitária.

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O parlamentar argumentou que o direito à domiciliar não é recente e está respaldado tanto pela idade quanto pelas condições clínicas de Bolsonaro. “É público e notório o direito que ele tem, não é de agora, de ir para uma domiciliar humanitária”, disse, ao destacar que o quadro de saúde exige acompanhamento constante.

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A declaração ocorre após a Procuradoria-Geral da República emitir parecer favorável à concessão do benefício. A decisão final, no entanto, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.

Flávio afirmou que a defesa aguarda a manifestação do magistrado e demonstrou expectativa por um desfecho positivo. “Estamos aguardando, no tempo do ministro relator, uma decisão que esperamos que seja favorável à domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro”, concluiu.