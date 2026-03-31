CPI do Crime Organizado aprova nova convocação para ouvir Campos Neto

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do crime organizado aprovou uma nova convocação para ouvir Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, após seu não comparecimento na sessão desta terça-feira (31/3). O relator senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou um novo pedido de convocação extra pauta.

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"Considerando a informação prestada pelo ex-presidente do Banco Central o senhor Roberto Campos Neto alegando impossibilidade de comparecimento para presente sessão, e considerando que já vem se arrastando e é fundamental que a gente tenha aqui a coleta de informações com os dois presidentes do BC que estavam à frente da instituição durante todo esse périplo do banco Master, peço que coloque extra pauta o requerimento de convocação do Roberto Campos Neto para que possa ser ouvido na condição de testemunha", pediu Vieira ao presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES).

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A intenção do colegiado é ouvir os dois presidentes do BC juntos, Campos Neto, e o atual chefe da autarquia, Gabriel Galípolo, para entende o esquema do Banco Master.

"O objetivo é receber aqui, como teremos a presença do Gabriel Galípolo, atual presidente do BC, precisamos da presença do Roberto Campos Neto, porque nada disso teria acontecido sem que tivessem falha das instituições responsáveis pelo controle. A falha está documentada, mas até o momento não atribui nenhum tipo de investigação, de acusação a Campos Neto", afirmou Vieira.

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