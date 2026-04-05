Conheça o novo governador do Amazonas após renúncia dupla

O deputado estadual Roberto Cidade passou a comandar o Amazonas, de forma interina, após a renúncia do então governador Wilson Lima e de seu vice, Tadeu de Souza no fim da noite de sábado (4/4). Presidente da Assembleia Legislativa estadual, ele assume automaticamente o cargo, conforme determina a Constituição local, em meio a um cenário de transição política a poucos meses das eleições de 2026.
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A posse ocorre de forma imediata após a formalização das renúncias, entregues na noite anterior. Enquanto Tadeu de Souza confirmou a saída publicamente, Wilson Lima não se pronunciou até o momento. Com a mudança no comando, Cidade terá como uma de suas primeiras atribuições convocar eleições indiretas em até 90 dias, processo que definirá quem ocupará o cargo até o fim do mandato.
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Natural de Manaus, Roberto Cidade, de 39 anos, está no segundo mandato como deputado estadual e preside a Assembleia desde 2021. Sua permanência no comando do Legislativo se consolidou com reconduções sucessivas, um feito inédito na história da Casa.
Trajetória política
A carreira política de Cidade começou em 2016, quando disputou pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. Apesar de não ter sido eleito naquele momento, assumiu posteriormente como vereador e participou de votações relevantes, como a Lei Orçamentária do município.
Em 2018, foi eleito deputado estadual com uma das maiores votações do estado. Já na Assembleia Legislativa, ganhou destaque ao ocupar cargos na Mesa Diretora e presidir a Comissão de Transportes. Dois anos depois, tornou-se o mais jovem presidente da Casa, aos 34 anos.
Durante a pandemia de covid-19, liderou pautas consideradas estratégicas, incluindo a criação de auxílio estadual permanente e a destinação de recursos para a saúde em municípios do interior.
Reeleito deputado em 2022 com votação recorde, Cidade ampliou sua influência política no estado. No mesmo período, assumiu posições de liderança partidária e, em 2024, disputou a Prefeitura de Manaus, alcançando mais de 180 mil votos.
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