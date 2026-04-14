Soraya desiste de vaga no TCU e PL fecha apoio a Elmar Nascimento

A deputada federal Soraya Santos (PL-RJ) anunciou, nesta segunda-feira (13/4), a retirada de sua candidatura à vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), em um movimento que altera o cenário da disputa momentos antes da votação e consolida o apoio do PL ao deputado Elmar Nascimento (União-BA). A articulação busca reduzir a fragmentação de candidaturas na oposição e enfrentar o deputado Odair Cunha (PT-MG), apoiado pelo governo.
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Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, sob condição de anonimato, Soraya vinha sendo pressionada a deixar a disputa sob o argumento de que “poderia carregar a culpa da vitória do candidato do Lula” caso mantivesse sua candidatura. Ainda de acordo com relatos de bastidores, o acordo no PL já previa a migração de apoio para Elmar como alternativa de unificação no campo oposicionista.
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Em discurso, a parlamentar afirmou que sua decisão atende a um “projeto maior” e ao esforço de convergência política. “Eu subo nessa tribuna para dizer que nós mulheres somos capazes de negociar, somos capazes de cumprir o trato e temos coragem de, olho no olho, entender que há um projeto muito maior. Em nome desse projeto, eu retiro esse nome para que possamos unificar e ganhar essa cadeira”, declarou.
Soraya também destacou a mobilização feminina em torno da candidatura e cobrou maior representatividade no tribunal. “Nós mulheres representamos 52% da sociedade. Não é possível uma casa que se diz da democracia tratar como minoria quem é maioria. Esse movimento não foi em vão. Pela primeira vez fomos chamadas para conversar e houve o compromisso de que a próxima vaga do TCU e do STJ será de uma mulher — e eu vou cobrar”, afirmou.
A deputada ainda criticou a forma como decisões são tomadas no Congresso. “Eu não concordo com meia dúzia de líderes decidindo acordos sem consultar a bancada. Não aceito que tragam o bolo pronto e esperem que a gente aceite. Mulher não entra na política para jogar o jogo do poder, entra para defender causas”, disse.
Momentos depois, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que era legítima a luta das mulheres, parabenizou a candidatura de Soraya e confirmou o movimento do partido pela unificação, pedindo voto para Elmar Nascimento. Mais cedo, a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) também havia retirado sua candidatura.
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