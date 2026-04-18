Alckmin decreta luto de três dias por morte de Oscar Schmidt

Alckmin decreta luto de três dias em todo o País pela morte de Oscar Schmidt. - (crédito: Foto: Cadu Gomes / VPR)

A morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, ocorrida nesta sexta-feira (17/4), levou o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) a decretar luto oficial de três dias em todo território nacional como forma de manifestação de pesar. O decreto em homenagem foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União ainda nesta noite.

Alckmin ocupa a cadeira de presidente temporariamente enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre missão oficial em Barcelona, na Espanha. Pelas redes sociais, ele chegou a destacar Oscar como um dos “maiores atletas” da história do esporte brasileiro. “Nosso ‘Mão Santa’, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, que sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar”, disse o político.

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Depois de mais de 15 anos enfrentando um câncer cerebral, Oscar Schmidt foi encontrado inconsciente em sua residência, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O ex-atleta chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas não resistiu.

Conhecido como “Mão Santa”, ele protagonizou um dos capítulos mais emblemáticos do esporte nacional pela Seleção de Basquete brasileira: a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Na final contra os anfitriões, foi decisivo ao anotar 46 pontos na vitória por 120 a 115 — desempenho que integra os 7.693 pontos marcados por ele com a camisa do Brasil.