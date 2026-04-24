Sarney celebra 96 anos com bolo temático e cercado pela família

O ex-presidente da República José Sarney comemora, nesta sexta-feira (24/4), 96 anos em um momento reservado e familiar, em São Luís. Na celebração, aparece sorridente segurando um bolo decorado com o número da nova idade e com referências ao Flamengo, time do coração. No Maranhão, Sarney torce também para o Sampaio Corrêa.
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Vestindo camisa social azul clara e suspensórios, o ex-presidente demonstrou bom humor durante a celebração. O bolo traz, além das velas com o número 96, a inscrição "Sarney" e o escudo rubro-negro, em alusão à paixão pelo clube carioca.
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Figura central da política brasileira por décadas, Sarney ocupou a Presidência da República entre 1985 e 1990, tornando-se o primeiro civil a comandar o país após o regime militar. Também teve longa trajetória no Congresso Nacional, como senador e presidente do Senado.
Natural do Maranhão, Sarney mantém forte ligação com a política maranhense e segue como uma das personalidades mais influentes da história recente do país.
Mais cedo, o perfil do MDB, partido de Sarney, celebrou o aniversário do ex-presidente com uma postagem no Instagram: "Um dos protagonistas da redemocratização, Sarney ajudou a conduzir o Brasil em um dos momentos mais decisivos da nossa história. Seu legado é marcado pelo diálogo, pela construção institucional e pelo compromisso com a democracia. Mais que uma trajetória política, uma contribuição que atravessa gerações. Parabéns, presidente! Muita saúde!"
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