Fora do STF: Conheça o lado 'mineiro' e discreto de Cármen Lúcia

Em Brasília, onde vive há anos, a ministra optou por um estilo de vida afastado dos círculos sociais e políticos - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Conhecida pela postura firme e técnica no Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha mantém uma vida pessoal que contrasta com a alta exposição do cargo. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, em 19 de abril de 1954, e criada na cidade de Espinosa, mudou-se para Belo Horizonte aos 10 anos. Foi na capital mineira que se formou em Direito pela PUC-MG, em 1977. Suas origens moldaram uma personalidade discreta e de hábitos simples.

Essa reserva é uma característica marcante. Em Brasília, onde vive há anos, a ministra optou por um estilo de vida afastado dos círculos sociais e políticos que agitam a capital. Conhecida por sua aversão a festas e grandes eventos, ela prioriza a tranquilidade de sua vida privada, mantendo uma rotina focada no trabalho e em seus interesses pessoais.

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Sua rotina é metódica e focada no trabalho, mas abre espaço para paixões que revelam um lado mais sensível e intelectual. A principal delas é a literatura. Esse gosto pelas letras influencia diretamente sua forma de escrever votos e decisões, conhecidos pela clareza e precisão vocabular.

Interesses além do direito

Fora do universo jurídico, os interesses da ministra se concentram em atividades culturais que reforçam seu perfil reservado. Sua vida pessoal é um refúgio que ela faz questão de proteger, mantendo uma separação clara entre a figura pública e a cidadã. Alguns de seus principais interesses incluem:

Literatura brasileira: É uma leitora voraz, com admiração por obras de grandes nomes como Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, ambos mineiros como ela.

Música Popular Brasileira (MPB): Sua ligação com a música nacional é notória. Em sua posse na presidência do STF, em 2016, o Hino Nacional foi interpretado por Caetano Veloso, a seu convite, um gesto que evidenciou seu apreço pela MPB.

Esses hábitos moldam uma personalidade que valoriza o conhecimento e a sobriedade. A ministra raramente concede entrevistas sobre sua vida particular e suas aparições públicas se limitam quase exclusivamente a eventos oficiais ou acadêmicos, onde sua presença é requisitada pela vasta experiência jurídica.

Mesmo ocupando uma das posições mais importantes da República, Cármen Lúcia preserva o jeito "mineiro" de ser: observadora, ponderada e avessa a protagonismos. Essa postura se reflete tanto em seu comportamento no plenário do STF quanto na forma como conduz sua vida longe dos holofotes, priorizando a família e os poucos amigos que compõem seu círculo íntimo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.