Flávio diz que agro é ‘tratado como lixo’ e ‘vilão’ pelo atual governo

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (27/4) declarou nesta segunda-feira (27/4) que o atual governo “trata como lixo” o agronegócio, e criticou a linha de crédito de R$ 10 bilhões anunciada ontem (26) para o setor.
Flávio discursou na abertura do espaço dedicado ao Governo de São Paulo na Agrishow 2026, maior feira do agronegócio do país. Ao seu lado estava o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, a quem Flávio disparou elogios e disse ter “plena capacidade” para ser presidente da República.
Flávio discursou na abertura do espaço dedicado ao Governo de São Paulo na Agrishow 2026, maior feira do agronegócio do país. Ao seu lado estava o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, a quem Flávio disparou elogios e disse ter “plena capacidade” para ser presidente da República.
“A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor, que é tão importante, e que, infelizmente, é tratado como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão”, discursou o senador.
“O agro não é vilão. O agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse. Que, aliás, em vários outros setores, o que nós vemos do atual presidente da República é o ódio”, acrescentou.
“O agro não é vilão. O agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse. Que, aliás, em vários outros setores, o que nós vemos do atual presidente da República é o ódio”, acrescentou.
Tradicionalmente, a agrishow é usada como palanque e ponto de diálogo com o agronegócio por políticos de direita, mais próximos ao setor, especialmente em ano eleitoral. Flávio e Tarcísio fazem, hoje, sua primeira agenda pública juntos em São Paulo. Amanhã (28), a feira deve contar com os também pré-candidatos ao Planalto Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).
Ainda criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador acusou o petista de perseguição política, e fez referência à prisão de Lula.
“Parece que ele não aprendeu nada. Perseguindo adversários políticos. Usando a máquina pública para calar deputados. Para perseguir as pessoas que querem produzir no Brasil”, declarou o senador.
Em seu discurso, Flávio também criticou a linha de crédito anunciada ontem, na feira, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O programa oferece R$ 10 bilhões a juros baixos para a compra de novos equipamentos.
“Onde já se viu fazer um financiamento agora de R$ 10 bilhões para comprar maquinário, só? Ele (Lula) não entende que é um setor que está altamente endividado?”, disse Flávio. Para o senador, o agronegócio precisa de crédito também para outras finalidades.
Ainda criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador acusou o petista de perseguição política, e fez referência à prisão de Lula.
“Parece que ele não aprendeu nada. Perseguindo adversários políticos. Usando a máquina pública para calar deputados. Para perseguir as pessoas que querem produzir no Brasil”, declarou o senador.
Em seu discurso, Flávio também criticou a linha de crédito anunciada ontem, na feira, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O programa oferece R$ 10 bilhões a juros baixos para a compra de novos equipamentos.
“Onde já se viu fazer um financiamento agora de R$ 10 bilhões para comprar maquinário, só? Ele (Lula) não entende que é um setor que está altamente endividado?”, disse Flávio. Para o senador, o agronegócio precisa de crédito também para outras finalidades.
Elogios a Tarcísio
Flávio também citou o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiando sua gestão e a relação próxima com o agronegócio.
“Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, era o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas Deus me deu essa missão”, comentou Flávio, dizendo ainda orar para ter pessoas preparadas ao seu lado, e para afastar quem “não tem nada a colaborar com o nosso projeto de resgate do Brasil”.
Flávio Bolsonaro aproveitou ainda para elogiar Tarcísio, que chegou a ser cotado como principal nome da direita para a eleição presidencial. O senador mencionou ainda que o aliado pode concorrer ao cargo no futuro.
“Eu não teria alguém melhor em São Paulo para caminhar ao lado do que o Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente desse Brasil. E, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, porque o Brasil merece uma pessoa como você comandando também esse país”, disse Flávio.
“Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, era o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas Deus me deu essa missão”, comentou Flávio, dizendo ainda orar para ter pessoas preparadas ao seu lado, e para afastar quem “não tem nada a colaborar com o nosso projeto de resgate do Brasil”.
Flávio Bolsonaro aproveitou ainda para elogiar Tarcísio, que chegou a ser cotado como principal nome da direita para a eleição presidencial. O senador mencionou ainda que o aliado pode concorrer ao cargo no futuro.
“Eu não teria alguém melhor em São Paulo para caminhar ao lado do que o Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente desse Brasil. E, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, porque o Brasil merece uma pessoa como você comandando também esse país”, disse Flávio.
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Por Victor Correia
postado em 27/04/2026 14:37