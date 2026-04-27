Flávio diz que agro é ‘tratado como lixo’ e ‘vilão’ pelo atual governo

Flávio discursou na abertura do espaço dedicado ao Governo de São Paulo na Agrishow 2026, maior feira do agronegócio do país - (crédito: Foto: Vittor Sales/Divulgação Gabinete Flávio Bolsonaro)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (27/4) declarou nesta segunda-feira (27/4) que o atual governo “trata como lixo” o agronegócio, e criticou a linha de crédito de R$ 10 bilhões anunciada ontem (26) para o setor.



Flávio discursou na abertura do espaço dedicado ao Governo de São Paulo na Agrishow 2026, maior feira do agronegócio do país. Ao seu lado estava o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, a quem Flávio disparou elogios e disse ter “plena capacidade” para ser presidente da República.

“A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor, que é tão importante, e que, infelizmente, é tratado como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão”, discursou o senador.



“O agro não é vilão. O agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse. Que, aliás, em vários outros setores, o que nós vemos do atual presidente da República é o ódio”, acrescentou.



Tradicionalmente, a agrishow é usada como palanque e ponto de diálogo com o agronegócio por políticos de direita, mais próximos ao setor, especialmente em ano eleitoral. Flávio e Tarcísio fazem, hoje, sua primeira agenda pública juntos em São Paulo. Amanhã (28), a feira deve contar com os também pré-candidatos ao Planalto Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).



Ainda criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador acusou o petista de perseguição política, e fez referência à prisão de Lula.



“Parece que ele não aprendeu nada. Perseguindo adversários políticos. Usando a máquina pública para calar deputados. Para perseguir as pessoas que querem produzir no Brasil”, declarou o senador.



Em seu discurso, Flávio também criticou a linha de crédito anunciada ontem, na feira, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O programa oferece R$ 10 bilhões a juros baixos para a compra de novos equipamentos.



“Onde já se viu fazer um financiamento agora de R$ 10 bilhões para comprar maquinário, só? Ele (Lula) não entende que é um setor que está altamente endividado?”, disse Flávio. Para o senador, o agronegócio precisa de crédito também para outras finalidades.

Elogios a Tarcísio

Flávio também citou o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiando sua gestão e a relação próxima com o agronegócio.



“Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, era o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas Deus me deu essa missão”, comentou Flávio, dizendo ainda orar para ter pessoas preparadas ao seu lado, e para afastar quem “não tem nada a colaborar com o nosso projeto de resgate do Brasil”.



Flávio Bolsonaro aproveitou ainda para elogiar Tarcísio, que chegou a ser cotado como principal nome da direita para a eleição presidencial. O senador mencionou ainda que o aliado pode concorrer ao cargo no futuro.



“Eu não teria alguém melhor em São Paulo para caminhar ao lado do que o Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente desse Brasil. E, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, porque o Brasil merece uma pessoa como você comandando também esse país”, disse Flávio.

