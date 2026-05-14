PT fará pesquisa de circulação interna após áudio de Flávio Bolsonaro

Comentários sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro tamb[em foram feitas por Lula, na tarde desta quinta-feira (14/5), em discurso realizado na Bahia - (crédito: SEAUD/PR)

Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT vai encomendar uma pesquisa para avaliar os impactos do vazamento do áudio que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidatura à presidência, enviou o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de participação em fraudes financeiras.

O levantamento, de acordo com interlocutores da legenda, será feito pelo instituto Vox na próxima de semana. De circulação interna, esse tipo de pesquisa — denominada como trackings — terá o objetivo de "guiar" o partido sobre como a população tem reagido às conversas que mostram o adversário de Lula em relação com o banqueiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio Bolsonaro nega que dinheiro de Vorcaro tenha sido repassado a Eduardo

Diretamente envolvido nas movimentação para a reeleição de Lula no pleito de outubro, o PT tem seu presidente, Edinho Silva, como um dos coordenadores coordenadores de campanha do chefe do Planalto.

PT vai explorar conversa em campanha

O partido de Lula vai explorar trechos das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daneiel Vorcaro como estratégia para associar o adversário de Lula à imagem de um político corrupto e envolvido em esquemas.

Comentários sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro tamb[em foram feitas por Lula, na tarde desta quinta-feira (14/5), em discurso realizado na Bahia.

"Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não meu. Eu não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele (Flávio) é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem? Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratar do povo brasileiro", afirmou.

Antes desse discurso, o PT divulgou, em seu perfil nas redes sociais, um vídeo em que Lula disse que "mentira tem perna curta". Essa fala de Lula foi associada ao fato de Flávio Bolsonaro ter negado relações com Vorcaro em resposta à pergunta de um jornalista.

O perfil publicou um trecho do discurso do líder petista, na entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida, com a seguinte legenda: "AGORA: Lula acaba de comentar o escândalo Bolsomaster e as revelações sobre a relação íntima dos Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Assista!"