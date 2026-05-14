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Flávio Bolsonaro nega que dinheiro de Vorcaro tenha sido repassado a Eduardo

Senador defende que toda a quantia recebida foi utilizada no filme "Dark Horse"

Flávio Bolsonaro em entrevista - (crédito: Reprodução/Globo News)
Flávio Bolsonaro em entrevista - (crédito: Reprodução/Globo News)

Em entrevista à Globonews, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou que o dinheiro enviado por Daniel Vorcaro tenha sido repassado para o irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos. “Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, foram utilizados integralmente”, defende.

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Matéria em atualização.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/05/2026 18:26 / atualizado em 14/05/2026 18:39
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