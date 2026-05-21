InícioPolítica
Dark Horse

Ancine apura possíveis irregularidades na produção de "Dark Horse"

Agência investiga classificação da obra e atuação da produtora Go Up Entertainment no filme sobre Jair Bolsonaro; procedimento está em fase de instrução probatória

Ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo (2004), será Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse - (crédito: Divulgação/Instagram)
Ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo (2004), será Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse - (crédito: Divulgação/Instagram)

A Agência Nacional do Cinema (Ancine), instaurou um procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades envolvendo a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo nota enviada ao Correio, a investigação foi aberta após denúncias formalmente apresentadas ao órgão e está atualmente na fase de instrução probatória, etapa em que denunciantes e envolvidos podem apresentar documentos e alegações antes de uma decisão administrativa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com a agência, a produtora Go Up Entertainment está registrada na Ancine como agente econômico desde 9 de julho de 2025. Apesar disso, até o momento não há pedido de registro para lançamento comercial do longa no Brasil, exigência prevista pela legislação para a exploração comercial de obras audiovisuais em território nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre os principais pontos analisados pela Ancine estão a classificação do filme — se a obra deve ser considerada brasileira ou estrangeira — e qual teria sido o papel efetivo da Go Up Entertainment no projeto. A definição é considerada determinante para estabelecer quais obrigações legais deveriam ter sido cumpridas durante as gravações do longa, realizadas em 2025 em São Paulo.

A agência também apura se a produtora brasileira teria atuado diretamente na produção ou apenas prestado serviços para uma empresa estrangeira responsável pelo projeto. Segundo a Ancine, filmagens internacionais realizadas no Brasil precisam ser previamente comunicadas ao órgão regulador, o que não ocorreu no caso de Dark Horse.

O filme ganhou repercussão após reportagens apontarem incertezas sobre sua distribuição e financiamento. O ator Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro no longa, afirmou nas redes sociais que a estreia nos Estados Unidos está prevista para setembro de 2026. No entanto, veículos especializados informaram que a produção ainda busca uma distribuidora internacional.

Em nota, a Ancine afirmou que os resultados da apuração serão divulgados publicamente após a conclusão do processo administrativo, embora os procedimentos sancionadores tenham acesso restrito. O órgão destacou ainda que, caso sejam confirmadas irregularidades, poderão ser adotadas as medidas previstas em lei, incluindo sanções administrativas contra os responsáveis pela produção.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 21/05/2026 20:57 / atualizado em 21/05/2026 21:10
SIGA
x