Dino fixa multa diária a entes que omitirem dados de "emendas Pix"

Diante dos achados, o ministro alertou para a gravidade do usufruto de incentivos fiscais por companhias envolvidas em possíveis esquemas de desvio - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino estabeleceu, em decisão proferida nesta terça-feira (9/6), uma multa diária de 1% sobre o valor de emendas parlamentares recebidas por estados e municípios que descumprirem deveres de transparência.



A medida atinge entes que receberam as chamadas “emendas Pix” destinadas a eventos entre 2020 e 2024, e que não apresentaram planos de trabalho, não complementaram dados cadastrais ou deixaram de enviar relatórios de gestão à plataforma Transferegov.br. O objetivo é garantir a rastreabilidade dos recursos, especialmente aqueles ligados ao Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos (Perse).

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Uma auditoria técnica identificou que empresas beneficiadas pelo Perse também receberam recursos de emendas parlamentares individuais. O cruzamento de dados, que analisa o gargalo no setor de eventos, revelou, até o momento, 126 planos de trabalho registrados no Ministério do Turismo (MTur), dos quais 72 foram aprovados e 54 aguardam complementação.

Além disso, em uma amostra de 29 novos relatórios de gestão, empresas cadastradas no Perse foram localizadas em 11 documentos, sendo o setor de produção musical a atividade econômica com maior volume de isenção fiscal identificado. Diante dos achados, o ministro alertou para a gravidade do usufruto de incentivos fiscais por companhias envolvidas em possíveis esquemas de desvio.

Como desdobramento, o MTur recebeu o prazo de 10 dias corridos para identificar e notificar os entes inadimplentes sobre a aplicação de multas. Os valores arrecadados com essas sanções serão centralizados em uma conta específica gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com destinação exclusiva para o financiamento de ações de controle, auditoria e transparência de emendas.

Limitações na CGU

A decisão judicial também repercute as limitações na capacidade operacional da Controladoria-Geral da União (CGU), reportadas por entidades como a Transparência Brasil. Dados oficiais apontam que o quadro de servidores ativos da CGU encolheu de 2.700 em 2014 para 1.876 em 2022.

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O órgão enfrenta ainda um cenário de evasão: dos 375 profissionais empossados em junho de 2022, 189 pediram exoneração até fevereiro de 2026. No aspecto orçamentário, a participação da instituição no Orçamento da União recuou de 0,042% para 0,031%.

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Em contrapartida, para conter a perda de pessoal, houve uma valorização da carreira com o reajuste salarial de auditores, cuja remuneração de referência subiu de R$ 29.832,94 em maio de 2023 para R$ 36.694,00 em abril de 2026, representando um aumento de aproximadamente 23%.

Contexto

A decisão cita uma denúncia de suposta burla à vedação de “rateio” de emendas de bancada. Alega-se que a bancada paulista destinou R$ 316 milhões para programas do governo estadual em troca de indicações individuais de R$ 10 milhões para cada parlamentar no orçamento local.

O estado de São Paulo se defendeu afirmando que os recursos foram centralizados no Fundo Estadual de Saúde (Fundes) e em projetos de segurança pública, como a construção de Centros de Operações da Polícia Militar e aquisição de viaturas, negando fragmentação indevida.

Dino determinou à Casa Civil a revisão das “portarias-cardápio” para o exercício de 2027. A CGU apontou que o modelo atual ainda permite ações “guarda-chuva” que facilitam a pulverização de recursos, além da falta de controles específicos para as “emendas de repetição” e projetos em Regiões Metropolitanas.