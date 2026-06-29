Entenda o que é delação premiada e como ela funciona na prática

A colaboração pode ser proposta a qualquer momento do processo, desde a fase de investigação até a execução da pena - (crédito: Instagram pessoal)

Após a Procuradoria-Geral da República (PGR) negar a delação de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e a Polícia Federal recusar a de Daniel Vorcaro, banqueiro e dono do Banco Master, o termo delação premiada voltou ao debate. Afinal, o que significa?

O instrumento jurídico que ganhou notoriedade nos últimos anos, também chamada de colaboração premiada, trata-se de um acordo firmado entre o investigado ou réu e o Ministério Público ou a autoridade policial, com o objetivo de obter informações cruciais para a resolução de um crime.

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Funciona como uma troca: o colaborador fornece detalhes sobre a organização criminosa, revela a participação de outros envolvidos, ajuda a recuperar bens ou valores desviados e, em contrapartida, recebe benefícios legais. O acordo, no entanto, precisa ser validado por um juiz para ter efeito.

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A colaboração pode ser proposta a qualquer momento do processo, desde a fase de investigação até a execução da pena. Para ser aceita, as informações fornecidas pelo delator devem ser eficazes e relevantes, contribuindo de forma concreta para o avanço da apuração.

Como funciona na prática

O primeiro passo é a manifestação de interesse do investigado em colaborar. Em seguida, são realizadas reuniões com os representantes do Ministério Público ou da polícia para negociar os termos do acordo. O colaborador precisa entregar provas que sustentem suas alegações, como documentos, e-mails ou gravações.

Uma vez que o acordo é assinado por ambas as partes, ele é enviado ao Judiciário. O juiz responsável pelo caso analisa a legalidade, a voluntariedade e a regularidade dos termos, decidindo então se homologa ou não o acordo. A partir da homologação, a colaboração passa a ter validade jurídica.

Quais são os benefícios

As vantagens para quem decide colaborar variam conforme a efetividade das informações prestadas. A Lei 12.850, de 2013, que regula o tema, prevê os seguintes benefícios:

Redução da pena em até dois terços;

Cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto;

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

Perdão judicial, que extingue a punição.

É fundamental entender que a palavra do delator, por si só, não é suficiente para condenar outras pessoas. As informações precisam ser corroboradas por outros elementos probatórios obtidos durante a investigação. Caso o colaborador minta ou omita fatos relevantes de propósito, o acordo pode ser anulado e ele perde todos os benefícios concedidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.