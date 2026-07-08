PF confirma que nenhuma arma foi apreendida na casa de Bolsonaro

Após operação na casa de Bolsonaro, a Polícia Federal informou a Moraes que nenhum bem foi apreendido - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nenhuma arma ou outro bem foi apreendido durante a operação realizada nesta quarta-feira (8/6), autorizada pelo magistrado para verificar o paradeiro de armamentos registrados em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ação teve como objetivo certificar se Bolsonaro ainda detém, de forma direta ou indireta, a posse de armas mencionadas no processo, entre elas pistolas e fuzis Glock e Caracal. Segundo apuração do Correio, o resultado da operação foi comunicado ao relator do caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em decisão, Moares apontou uma "inconsistência" entre os registros oficiais e as informações apresentadas pela defesa sobre a localização de uma das armas. Os advogados do ex-presidente afirmaram que uma espingarda calibre 12, da marca Maestro Arms Company, permanece desde a aquisição sob a guarda de uma empresa importadora em Caxias do Sul (RS), sem nunca ter sido retirada pelo proprietário.

Ao justificar a autorização para a operação, o ministro ressaltou que a inviolabilidade do domicílio, embora assegurada pela Constituição para proteção da intimidade, não possui caráter absoluto. Segundo Moraes, a garantia "não deve ser transformada em garantia de impunidade de crimes" nem servir para resguardar a guarda de objetos necessários à investigação criminal ou ao cumprimento de decisões judiciais.

A operação ocorre no contexto do cumprimento de determinações relacionadas ao acervo de armas vinculado ao ex-presidente. Ao prorrogar a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, Moraes determinou a entrega de todas as armas de fogo registradas em seu nome e revogou o porte e o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

A defesa informou que duas armas foram entregues à Polícia Federal em abril de 2023, em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). As outras oito, segundo os advogados, estariam sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército.

Na segunda-feira (6), o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília entregou à Polícia Federal seis dessas oito armas. Permanecem sem localização no batalhão uma pistola Glock calibre 9 milímetros e a espingarda Maestro Arms Company calibre 12, esta última apontada pela defesa como mantida em uma empresa importadora no Rio Grande do Sul.

