Para Fábio Félix, Ibaneis antecipou resposta das urnas

Após anunciar que não disputará o Senado alegando cansaço e motivos pessoais, Ibaneis Rocha é alvo de críticas da oposição, que atribui a decisão ao desgaste político provocado pelo caso da compra do Banco Master pelo BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), anunciou sua desistência de concorrer a uma vaga no Senado Federal nesta quarta-feira (09/7). Após quase 7 anos como governador, Ibaneis afirmou ao Correio que está cansado e que o momento é de cuidar de sua vida e dos filhos.

A ação de Ibaneis repercutiu no cenário político do DF, desde aliados que foram pegos de surpresa até figuras da oposição, que avaliaram a decisão do ex-governador como um meio de se afastar do escândalo da compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). Ao Correio, o deputado distrital e pré-candidato à Câmara dos Deputados, Fábio Félix (Psol), destaca que a saída de Ibaneis da disputa eleitoral reflete uma “resposta que já seria dada nas urnas”.

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“Era o caminho natural, porque por mais que a responsabilidade jurídica do ex-governador ainda não tenha saído, a responsabilidade política é evidente. Todo mundo sabe que ele tem responsabilidade política. Isso é muito grave e a população daria uma resposta nas urnas sobre isso, então não é que ele queira descansar”, pontuou Félix.

De acordo com o parlamentar, a oposição seguirá acompanhando as investigações de perto, para garantir que todo o processo jurídico siga com rigor. “Eu tenho muito orgulho de ter denunciado esse processo desde o iníciio e de nunca ter confiado nas palavras do governador Ibaneis Rocha. Ele defendeu para os deputados da base votarem a autorização da compra do Banco Master pelo BRB. A saída dele é necessária”, conclui o deputado.

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A senadora Leila Barros (PDT-DF) também comentou a decisão do ex-governador e, assim como Fábio Félix, afirma que a desistência se de pelo desgaste de Ibaneis diane do caso Master, não por cansaço ou motivos pessoais.

Celina Leão, atual governadora do DF e ex-vice-governadora durante o mandato de Ibaneis, disse que não foi informada da decisão com antecedência, mas que concorda que o ex-governador tenha decidido se afastar para cuidar de si e da família: “Até nossos oponentes têm que reconhecer que foram muitos anos de governo que fizemos muitas obras e entregamos muito para o Distrito Federal”, declarou a governadora, em entrevista ao CB.Poder desta quinta-feira (09/7).