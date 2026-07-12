Carta de Bolsonaro expõe tentativa de estancar racha no PL

O senador Flávio Bolsonaro, nome do PL para disputar a eleição contra Lula, mostra a carta enviada pelo pai: "Melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção e da violência" - (crédito: Reprodução/YouTube)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu, ontem, uma carta escrita pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o povo brasileiro, com direcionamento a aliados e eleitores. Na mensagem, Bolsonaro afirmou que "o momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato". Ao longo da carta, o ex-presidente declara que confia em Flávio e que ele é seu porta-voz.

"O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento", escreveu o ex-presidente. Bolsonaro ainda continuou: "Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e prosperidade".

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Íntegra da carta do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução)

O documento é escrito após uma série de acontecimentos que têm estremecido a relação entre integrantes do PL e aliados. O abalo mais forte na pré-campanha foi o vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acusando Flávio e a cúpula do partido de não cumprir acordos pré-estabelecidos e de uma traição do senador quanto ao palanque no Ceará. Na semana passada, integrantes da alta cúpula da legenda e aliados também foram alvos de operações da Polícia Federal e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que aumentam o desgaste na campanha de Flávio ao Planalto.

Hora da união

O Correio ouviu integrantes do PL e aliados de Michelle e Flávio sobre a carta para entender como os bolsonaristas enxergaram o documento divulgado ontem. A crença geral é de que não houve nenhum recado direcionado apenas à Michelle, na verdade, foi uma mensagem a todos os aliados de Bolsonaro: membros do PL, partidos de centro e direita e outros pré-candidatos que desejam ver a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da presidência da República. O senador Izalci Lucas (PL-DF) ainda disse: "Se tivesse que dar algum recado para Michelle ele teria falado direto com ela".

Deputado federal mais votado nas eleições de 2022, Nikolas Ferreira (PL-MG) lamentou, nas redes sociais, ser necessário que o ex-presidente Jair Bolsonaro foque na ideia de deixar as diferenças pessoais de lado em "nome de algo maior". "Já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir", pontuou.

Outros nomes do bolsonarismo comentaram a carta escrita por Jair Bolsonaro e divulgada por seu filho Flávio. O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) compartilhou o vídeo da leitura do comunicado em seu perfil nas redes sociais. Essa conduta também foi adotada pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP), que estabeleceu como "missão" o apoio para eleger Flávio Bolsonaro.

Isolamento

Contudo, essa percepção não é compartilhada de forma unânime no partido do ex-presidente Bolsonaro e nem por aliados de Michelle. Ao longo dos últimos dias, em conversas reservadas, interlocutores da legenda têm compartilhado figurinhas no WhatsApp com uma foto de Michelle vestida de vermelho com a logo do Partido dos Trabalhadores.

A provocação e os movimentos nos bastidores são lidas, principalmente por aliados da ex-primeira-dama, como a consolidação do isolamento de Michelle no partido. Alguns, quando se referem à disputa ao Senado pelo Distrito Federal, falam apenas do PL local, pontuando que o nacional não tem influência na decisão da ex-presidente do PL Mulher.

Em entrevista à CNN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não tem dúvidas da vitória de Michelle e que conversou com a ex-primeira-dama. "A primeira conversa comigo, ela falou que não ia ser, que não queria nem ser candidata a deputada mais. Fale que isso é um prejuízo para o partido muito grande, para a sua vida. A senhora se elege senadora, fica oito anos, a senhora vai aprender, ter uma base boa para seguir em frente na política, porque ela é nova. Então eu acho que ela sairá candidata e vai chegar em primeiro lugar em Brasília. Eu não tenho dúvida disso", disse.

