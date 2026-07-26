UP oficializa Samara Martins como candidata à presidência da República

O Partido Unidade Popular (UP) lança chapa totalmente feminina para as eleições à presidência da República. O evento foi realizado na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo.
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A convenção da legenda oficializou Samara Martins como candidata ao Planalto e a guarda-portuária Raquel Brício como sua vice-presidente.
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A representatividade feminina em candidaturas, o partido lançou 13 nomes para governos estaduais e 11 deles são mulheres.
Samara é a quarta candidata oficializada na corrida presidencial de outubro. Martins se une a Renan Santos (Missão), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) na disputa pelo pleito.
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