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Eleições 2026

UP oficializa Samara Martins como candidata à presidência da República

Unidade Popular lança chapa ao Planalto 100% feminina com Raquel Brício como vice

Samara Martins é a 4ª candidata oficializada para concorrer à presidência - (crédito: Reprodução/Instagram )
Samara Martins é a 4ª candidata oficializada para concorrer à presidência - (crédito: Reprodução/Instagram )

O Partido Unidade Popular (UP) lança chapa totalmente feminina para as eleições à presidência da República. O evento foi realizado na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo.

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A convenção da legenda oficializou Samara Martins como candidata ao Planalto e a guarda-portuária Raquel Brício como sua vice-presidente.

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A representatividade feminina em candidaturas, o partido lançou 13 nomes para governos estaduais e 11 deles são mulheres.

Samara é a quarta candidata oficializada na corrida presidencial de outubro. Martins se une a Renan Santos (Missão), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) na disputa pelo pleito. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 26/07/2026 14:34
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