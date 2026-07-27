Lula cita 'Guerreiras do K-Pop' ao receber presidente da Coreia do Sul

A visita de Lee Jae-myung ocorre em um momento em que o governo brasileiro busca ampliar parcerias comerciais - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez referência ao filme Guerreiras do K-Pop, além dos doramas e da música sul-coreana, durante declaração à imprensa ao lado do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, nesta segunda-feira (27), no Palácio da Alvorada.

"Os jovens brasileiros são apaixonados pela Coreia. Música, gastronomia, doramas coreanos conquistaram os brasileiros, sem falar do enorme sucesso das Guerreiras do K-Pop entre nossas crianças", afirmou Lula ao elogiar a trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul. Segundo o petista, o país se tornou uma referência mundial ao investir em educação, inovação e capacidade industrial.

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A visita de Lee Jae-myung ocorre em um momento em que o governo brasileiro busca ampliar parcerias comerciais e reduzir a dependência de mercados tradicionais, em meio às tensões no comércio internacional. Após reunião bilateral, os dois presidentes acompanharam a assinatura de memorandos de entendimento sobre minerais críticos e terras raras, além de acordos de cooperação nas áreas de cultura, segurança e inteligência artificial.

Lee afirmou que os dois países decidiram aprofundar a cooperação na cadeia de minerais críticos, considerados estratégicos para a indústria de tecnologia e para a transição energética. "O Brasil é um dos principais detentores de minerais críticos e concordamos em expandir nossa cooperação em todo o ciclo de vida desses recursos, criando uma base estável de oferta e fortalecendo uma parceria mutuamente benéfica", disse o presidente sul-coreano.

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Durante o pronunciamento, Lula também afirmou que Brasil e Coreia do Sul compartilham valores na defesa da democracia e do multilateralismo. "Brasil e Coreia defenderam as democracias frente aos ataques de setores extremistas. Seguiremos construindo um mundo regido pelo diálogo, pelo respeito entre as nações e pelo fortalecimento do multilateralismo. A paz e o desenvolvimento não nascem da imposição, nascem da cooperação", declarou.

Esta é a primeira visita de Lee Jae-myung ao Brasil desde que assumiu a presidência da Coreia do Sul. O encontro ocorre cerca de cinco meses depois de Lula viajar ao país asiático em visita de Estado, realizada em fevereiro. Na ocasião, o presidente brasileiro buscou ampliar a cooperação econômica e tecnológica entre os dois países.