Microfone captura convite de Lula a Moraes: 'Vamos tomar um café'

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O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas de opositores, que acusam um suposto favorecimento de Moraes a Lula. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, ironizou: “Ah, a imparcialidade em ano eleitoral”.
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Evento oficial
O ministro participava da sanção do projeto de lei (PL) que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia. Denominado Pix Pensão, o texto cria mecanismos para realizar o pagamento da pensão estimado pela Justiça.
Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, além de ministros e da autora e relatora da medida no Senado, deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e a senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), respectivamente, Lula destacou a confiabilidade nas instituições no combate e na prevenção da violência contra a mulher.
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