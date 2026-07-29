Microfone captura convite de Lula a Moraes: 'Vamos tomar um café'

A conversa entre Lula e Alexandre de Moraes - (crédito: Reprodução/YouTube)

Após um evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) convidou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para "tomar um café" nesta quarta-feira (29/7). O momento foi capturado por um microfone do próprio evento e viralizou nas redes sociais.

Moraes aparece indo cumprimentar o petista como quem se despede e diz alguma coisa, que não é possível identificar no áudio. Lula, então, responde: "Vamos tomar um café". As imagens ainda mostram o ministro apontando para o lado e o presidente fazendo sinal de “sim”, dando a entender que o “café” será logo na saída do evento.

O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas de opositores, que acusam um suposto favorecimento de Moraes a Lula. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, ironizou: “Ah, a imparcialidade em ano eleitoral”.



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Evento oficial



O ministro participava da sanção do projeto de lei (PL) que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia. Denominado Pix Pensão, o texto cria mecanismos para realizar o pagamento da pensão estimado pela Justiça.

Leia mais: Lula ressalta combate à violência contra a mulher ao sancionar Pix Pensão

Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, além de ministros e da autora e relatora da medida no Senado, deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e a senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), respectivamente, Lula destacou a confiabilidade nas instituições no combate e na prevenção da violência contra a mulher.