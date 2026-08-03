BTG/Nexus aponta Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico no 1º turno

A distância entre Lula e Flávio é a menor registrada desde abril, quando o cenário também indicava vantagem apertada para o presidente - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa presidencial de 2026 no cenário estimulado de primeiro turno da pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (3/8). O petista registra 41% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 37%. Apesar da vantagem numérica de Lula, os dois aparecem em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No segundo turno, o levantamento aponta um cenário ainda mais acirrado entre os dois. Lula soma 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio Bolsonaro, mantendo o confronto em empate técnico.

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Lula também aparece em empate técnico na margem de erro na simulação de segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD). Neste cenário, o presidente tem 46%, enquanto Caiado soma 42% das intenções de voto. Já no cenário contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o presidente aparece numericamente à frente.

A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro é a menor registrada desde abril, quando o cenário também indicava vantagem apertada para o presidente. Em maio, a divulgação do áudio enviado por Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, desencadeou uma crise em sua pré-campanha e afetou seu desempenho nas pesquisas. Agora, quase três meses depois, o senador do PL volta a alcançar um patamar semelhante ao observado no início das sondagens.

Lula x Flávio Bolsonaro

No confronto direto entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro no 2º turno, o presidente alcança 46% das intenções de voto, contra 45% do parlamentar. Os entrevistados que afirmaram votar em branco, anular o voto ou não optar por nenhum dos candidatos representam 8% do total, enquanto 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Lula x Ronaldo Caiado

Também no 2º turno, uma eventual disputa contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Caiado aparece com 42%, em empate técnico. Nesse cenário, 10% dos eleitores declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e outros 3% não souberam responder.

Lula x Romeu Zema

A pesquisa também simulou um 2º turno entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). O presidente soma 46% das preferências, diante de 40% atribuídos ao político mineiro. Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos concorrentes correspondem a 10%, enquanto 3% dos entrevistados não responderam ou disseram não saber em quem votariam.

Lula x Renan Santos

Na última simulação de 2º turno apresentada pelo instituto, Lula obtém 47% das intenções de voto, contra 37% de Renan Santos (Missão). Nesse cenário, a vantagem do presidente supera a margem de erro do levantamento. Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 13%, considerando os entrevistados que não optariam por nenhum dos nomes e aqueles que não souberam ou preferiram não responder.

Dados técnicos

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02874/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, por meio de entrevistas por telefone. Ao todo, foram ouvidos 2.002 eleitores.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.