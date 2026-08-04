União Brasil anuncia neutralidade na disputa presidencial

O União Brasil anunciou que se manterá neutro na disputa presidencial destas eleições. A reunião da convenção nacional do partido ocorreu na tarde desta terça-feira (4/8). Com isso, a federação União Progressista confirma sua neutralidade na disputa nacional.
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“Sendo assim, a Federação União Progressista libera seus candidatos e candidatas para apoiarem, em seus estados, os presidenciáveis que melhor se ajustem às articulações regionais e locais”, afirmou, por meio de nota, o presidente do partido, Antônio Rueda.
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Segundo ele, a posição reflete a maturidade política da federação. “Tenho consciência do peso político que a Federação tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos”, disse.
Partidos optarem por neutralidade
O União Brasil se une a outros partidos do Centrão que optaram pela neutralidade, apesar das ofensivas do candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para que uma aliança fosse selada. Além do partido, o Republicanos também anunciou nesta terça que se manterá neutro na disputa presidencial e a expectativa é de que o Podemos faça o mesmo.
Na semana passada, vale lembrar, que o PP já havia adiantado sua neutralidade. Diante da circulação de informações de que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) poderia compor a chapa de Flávio à Presidência como vice, o partido vetou a hipótese anunciando que não apoiará nenhum candidato presidenciável.
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