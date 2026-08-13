Famosos nas urnas: de jornalistas a ex-BBBs, veja quem disputa em 2026

Geraldo Luiz, Antonia Fontenelle e Inês Brasil estão entre os candidatos das eleições deste ano - (crédito: Reproduçao/Redes sociais )

A televisão e as redes sociais serão pontos de partida de uma parcela dos candidatos que disputarão as eleições de 2026. Entre os nomes apresentados no material estão artistas, apresentadores, jornalistas, influenciadores e participantes de reality shows que agora tentam levar a popularidade conquistada diante das câmeras e na internet para as urnas.

A lista inclui desde figuras que já tiveram experiência eleitoral até estreantes na política. Há candidatos que buscam uma vaga na Câmara dos Deputados e outros que concorrem às assembleias legislativas de diferentes estados.

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Um dos nomes com experiência política é Jean Wyllys. Vencedor do Big Brother Brasil 5, ele chegou à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro em 2010 e foi reeleito em 2014 e 2018. Depois de receber ameaças de morte, deixou o país em 2019 sem assumir o terceiro mandato. Em fevereiro de 2026, filiou-se ao PT e decidiu tentar retornar ao Congresso, agora como candidato por São Paulo.

Outro participante do reality que já ocupa cargo público é Adrilles Jorge, do BBB 15. Vereador de São Paulo pelo União Brasil, ele concorre novamente a deputado federal, depois de disputar o mesmo posto em 2022 sem ser eleito.

A edição do programa também aparece na trajetória de outros candidatos. Matteus Amaral, finalista do BBB 24, conhecido como Alegrete, disputa uma cadeira de deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo PP. Gyselle Soares, vice-campeã do BBB 8, tenta uma vaga de deputada federal pelo Piauí, também pelo PP. Já Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17, concorre a deputada estadual pelo Amazonas pelo União Brasil.

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Televisão leva apresentadores para a disputa

Entre os candidatos que construíram carreira no jornalismo e na apresentação de programas está Rachel Sheherazade. Ela ficou conhecida nacionalmente após um comentário sobre o carnaval repercutir na internet, em 2011. No mesmo ano, passou a integrar a bancada do SBT Brasil, onde permaneceu até 2020.

Depois de participar do reality show A Fazenda, em 2023, Sheherazade passou a comandar atrações de entretenimento na Record. Em 2026, concorre pela primeira vez a um cargo eletivo: é candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSD.

Geraldo Luís também estreia na política. O apresentador, que comandou atrações como Balanço Geral, Geraldo Brasil e Domingo Show, concorre à Câmara dos Deputados pelo Avante, em São Paulo.

José Luiz Datena, por sua vez, tenta novamente uma candidatura política. O apresentador disputa uma vaga de deputado federal por São Paulo. Em 2024, quando concorreu à prefeitura da capital paulista, ficou marcado pelo episódio em que atingiu Pablo Marçal com uma cadeira durante um debate.

Datena também encerrou, em junho, o contrato com a Empresa Brasil de Comunicação. Na EBC, apresentava o Na Mesa com Datena, na TV Brasil, e o Alô, Alô Brasil, na Rádio Nacional.

A disputa em São Paulo ainda reúne Sikêra Júnior e Silvia Abravanel. Filiado ao Republicanos desde junho, Sikêra concorre pela primeira vez a deputado federal. Já Silvia, segunda filha de Silvio Santos, deixou em 2026 o comando do Sábado Animado, do SBT, para disputar uma vaga na Câmara pelo PSD.

Manoel Gomes, Sikêra Jr e Datena também vão concorrer a cargos públicos nas eleições deste ano (foto: Reprodução/Redes sociais )

Artistas também entram na corrida

A lista de estreantes inclui nomes conhecidos da dramaturgia. José de Abreu, ator e diretor com mais de cinco décadas de carreira, disputa uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo PT. A entrada na corrida ocorreu após convite do prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

Humberto Martins também tenta pela primeira vez um cargo eletivo. O ator, conhecido por interpretar galãs de novelas, é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã.

Na mesma legenda está Andréa Sorvetão. A ex-paquita disputa uma cadeira na Câmara pelo Rio de Janeiro. Seu marido, o cantor Conrado, concorre a deputado estadual.

Já Val Marchiori leva para a campanha a notoriedade conquistada em um reality diferente do BBB. A empresária e socialite ficou conhecida pelo programa Mulheres Ricas, filiou-se ao Republicanos e concorre a deputada federal por São Paulo.

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Internet também produz candidatos

A popularidade construída fora da televisão aparece em candidaturas como a de Inês Brasil. Conhecida pelo vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil, pelos bordões e por apresentações de humor, ela se filiou ao PSB e concorre a deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

Manoel Gomes, que se tornou conhecido pela música Caneta Azul, também entrou na política. Filiado ao Avante, anunciou a intenção de disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo.

No Rio, o músico MC Darlan anunciou candidatura à Câmara pelo PSB. Ele é conhecido pelas paródias feitas para torcedores do Vasco, entre elas A Barreira Vai Virar Baile.

Maria José Mendes, chamada de Menina da Bota, é outro nome que ganhou notoriedade nas redes antes de entrar na disputa. Ela anunciou candidatura a deputada federal pelo União Brasil durante a convenção da legenda em Belo Horizonte. A projeção nacional veio em 2024, após a publicação de um vídeo em que dançava ao som de uma música com os dizeres "menina da bota".

A relação inclui ainda Paulo Angelito, auditor da Receita Federal que ficou conhecido por participações no programa Aeroporto: Área Restrita. Filiado ao PSB, ele concorre a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

O ator Humberto Martins, o ex-bbb Adriles Jorge e a jornalista Rachel Sheherazade estão entre os candidatos das eleições deste ano (foto: Reproduçao/Redes sociais )

Candidata tenta voltar à disputa após suspensão de direitos

Entre os nomes que já passaram pelas urnas está Antonia Fontenelle. A apresentadora e influenciadora concorre novamente a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Em 2022, recebeu 30.975 votos pelo Republicanos, mas não foi eleita.

A candidatura ocorre depois de uma disputa judicial que afetou os direitos políticos da apresentadora. Em março de 2025, eles foram suspensos em razão de uma condenação definitiva por calúnia, difamação e injúria contra Felipe Neto.

Em abril de 2026, a Justiça Eleitoral restabeleceu os direitos políticos de Fontenelle após reconhecer a extinção da punibilidade. No mesmo mês, ela se filiou ao PSDB e voltou à disputa eleitoral.





