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Após AVC, líder do PT na Câmara recebe alta da UTI

Parlamentar segue internado no Hospital DF Star, com previsão de alta hospitalar na segunda-feira (17/8)

Líder do PT sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última terça-feira (11) durante reunião de líderes - (crédito: Divulgação/Liderança do PT na Câmara )
Líder do PT sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última terça-feira (11) durante reunião de líderes - (crédito: Divulgação/Liderança do PT na Câmara )

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado (15/8). Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última terça-feira (11) e segue internado no Hospital DF Star, em Brasília. 

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“O parlamentar encontra-se consciente, com boa evolução do quadro clínico, sem comprometimento cognitivo ou motor. (...) Pedro segue o protocolo de exames e tratamento médico para acompanhamento do quadro clínico”, diz a nota divulgada pelo PT. A previsão é de que a alta hospitalar ocorra na segunda-feira (17). 

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Na última terça-feira (11), o parlamentar desmaiou durante uma reunião com lideranças partidárias e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para definir a pauta de votação durante a semana de esforço concentrado. Os exames realizados diagnosticaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. 

Ao passar mal, o líder recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido em maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED).

Para realização de exames complementares, o deputado foi transferido para o hospital DF Star, onde foi diagnosticado um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 15/08/2026 15:46 / atualizado em 15/08/2026 17:41
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