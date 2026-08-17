Caiado critica ausência de Lula em debate: "Tá com medo de quê?"

Ronaldo Caiado iniciou campanha eleitoral na região do Entorno do Distrito Federal no domingo (16) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (17/8), para criticar a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos debates na televisão. O petista ainda não confirmou presença no primeiro debate, que será realizado pela TV Band no próximo domingo (23).

“Prometeu picanha, entregou inflação e, na hora do debate de ideias, entrega o assento vazio”, escreveu Caiado. Além disso, o presidenciável avalia que a ausência do presidente nos debates demonstra “exatamente” o respeito do líder petista com o eleitorado. “Tá com medo de quê?”, provocou.

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O ex-governador de Goiás iniciou oficialmente a campanha eleitoral na região do Entorno do Distrito Federal no domingo (16). O lançamento ocorreu por meio de uma carreata que passou por municípios goianos próximos a Brasília e teve como principal tema a segurança pública.

“Se eleito, a prioridade é aquela que é da população. Violência hoje, sem dúvida nenhuma, angustia todas as pessoas. Violência, crime, corrupção tomam quase que 50% do sentimento da população brasileira”, afirmou Caiado durante o evento.

Ele também criticou a gestão petista e disse ser o único capaz de vencer o presidente Lula nas urnas. “Minha candidatura existe para tirar o PT do poder e para dar ao brasileiro uma opção que entrega resultado, não briga. É isso que eu vim fazer”, escreveu nas redes sociais no sábado (15), um dia após seu vice, Gilberto Kassab (PSD), dizer que o Centrão está com Lula e as chances de Flávio Bolsonaro (PL) vencer as eleições são zero.