PT busca alianças com Centrão para apoio à candidatura de Lula

A afirmação de que a campanha de Lula buscará o apoio de parrtidos que anunciaram neutralidade no primeiro turno ocorreu dias após o vice-candidato à presidência pelo PSD, Gilberto Kassab, afirmar que partidos do Centrão endossariam a candidatura de Lula - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

A candidatura do presidente da Republica e postulante à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), buscará apoio de partidos ligados ao 'Centrão' para as eleições de outubro.

Segundo o presidente do PT e um dos coordenadores da campanha lulista, Edinho Silva, nesta segunda-feira (17/8), legendas comumente classificadas como 'Centrão', como Republcianos, União Brasil e Progressistas, integram as expectivas de apoio da equipe do presidente.

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"Vamos iniciar as conversar com o campo democrático brasileiro ainda no 1º turno. (...) Vamos a partir de hoje estabelecer o diálogo com as forças democráticas do Brasil. (...) Nós queremos juntar em torno da candidatura do presidente Lula todas as forças democráticas do nosso país, independente de posições tomadas no passado", afirmou Edinho, em conversa com jornalistas, sobre perspectivas eleitorais do PT neste ano.

Centrão atrelado ao PT

A afirmação de que a campanha de Lula buscará o apoio de parrtidos que anunciaram neutralidade no primeiro turno ocorreu dias após o vice-candidato à presidência pelo PSD, Gilberto Kassab, afirmar que partidos do Centrão endossariam a candidatura de Lula.

Nessa declaração, o vice do candidato Ronaldo Caiado (PSD) ponderou que uma possível participação do Centrão na corrida de Lula prejudicaria a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL).

PT posiciona Lula como "antissistema"

Momentos após Edinho Silva, um dos coordenadores de campanha de Lula, assumir contar com o apoio de partidos atrelados ao Centrão, o presidente do PT sustentou que a candidatura à reeleição do presidente será "antissistema".

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"O presidente é antissistema porque ele quer enfrentar privilégios, aumentar salário trabalhador. Ele quer que a gente tenha uma política que enfrente a concentração da renda, portanto, que distribua a renda para quem não tem. Por isso que o presidente Lula desde que ele surgiu na política brasileira, ele confronta o sistema e ele foi o presidente que sempre confrontou o sistema e novamente ele é um presidente que confronta o sistema", destacou.

A defesa de Lula como um antissistema ocorreu após Edinho responder uma pergunta que questionou o fato de a reaproximação do chefe do Planalto com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), ter sido mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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"O presidente da República, independente da posição do presidente do Senado, tem que conversar com o presidente do Senado, tem que conversar com o presidente da Câmara, tem que conversar com o presidente da Suprema Corte", afirmou.

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Comumente classificadas como 'Centrão', legendas como Republicanos, União Brasil e Progressistas

Colocadas como "neutras" para o pleito federal, legendas como Republicanos, União Brasil e Progressistas

Parte dos partidos do chamado Centrão optaram pela neutralidade em relação ao apoio para a candidatura à Presidência da República, caso do Progressistas, do União Brasil e do Republicanos.

Já o PSD tem candidato próprio, Ronaldo Caiado, apesar de apoiar Lula e candidatos que apoiam o petista em alguns estados como a Bahia e o Rio de Janeiro.

Sobre a chance de os partidos mudarem seu posicionamento após os anúncios de neutralidade, Edinho respondeu que "a chance é o diálogo".