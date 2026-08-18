Renan Santos critica "cultura do tigrinho" e jogos de aposta

A declaração ocorreu durante debate com presidenciáveis promovido pela Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN) - (crédito: Fernanda Strickland/CB/DA.Press)

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) criticou, nesta terça-feira (18/8), o que classificou como a expansão da “cultura do tigrinho” e dos cassinos on-line na sociedade brasileira. A declaração ocorreu durante debate com presidenciáveis promovido pela Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN).



Ao abordar o que considera sinais de uma “sensação de desistência” no país, Renan citou os jogos de aposta entre os fenômenos que, segundo ele, passaram a fazer parte do cotidiano brasileiro. Para o candidato, a popularização desse tipo de entretenimento estaria relacionada a uma deterioração mais ampla da cultura e das perspectivas sociais. “A cultura do tigrinho, a cultura do cassino on-line, tudo isso tomou a sociedade Brasil.”

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Renan inseriu a crítica aos jogos de aposta em uma avaliação mais ampla sobre o que considera uma baixa qualidade da cultura de massas brasileira. Segundo ele, o país teria passado a aceitar situações que deveriam provocar maior reação da sociedade.



Na avaliação do candidato, essa aceitação seria parte de um processo de resignação diante de problemas econômicos e sociais. Ele afirmou que o Brasil estaria tratando como normais condições que, em sua visão, deveriam ser enfrentadas com maior ambição.

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Ao citar a “cultura do tigrinho” e os cassinos on-line, Renan não apresentou, no trecho do debate, propostas específicas de regulamentação ou de combate às plataformas de apostas. A referência foi feita como parte de sua crítica ao cenário cultural e social do país e àquilo que chamou de “aceitação silenciosa” da situação brasileira.



Para o candidato, a mudança desse quadro dependeria de uma postura política baseada na apresentação de novos horizontes e propostas, em vez de uma atuação centrada apenas na oposição a outros grupos políticos.