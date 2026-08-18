Fernando Cerimedo, aliado de Bolsonaro que atacou urnas no Brasil, é preso

O influenciador argentino Fernando Cerimedo foi preso nesta terça-feira (18/8), no Aeroporto Internacional Viru Viru, na Bolívia. Ele é suspeito de envolvimento em um ataque a tiros contra sua ex-mulher, Nadia Beller, ocorrido na segunda-feira (17/8).
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Cerimedo ficou conhecido em 2022 por realizar transmissões ao vivo com informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil. A prisão ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, enquanto ele tentava embarcar em um voo para a Argentina.
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Segundo o jornal El Deber, a detenção foi realizada por agentes da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc). Nadia Beller foi baleada três vezes em um hotel e permanece hospitalizada. A defesa de Cerimedo não foi localizada.
As investigações apontam que os dois autores do crime foram flagrados por câmeras de vigilância disfarçados de entregadores. Após o ataque, eles abandonaram a motocicleta usada na ação e fugiram.
Atuação no Brasil e Argentina
O argentino é amigo de Eduardo Bolsonaro, que o encontrou em Buenos Aires semanas antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Cerimedo foi indiciado por integrar o "Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral" do esquema golpista.
Ele também atuou como estrategista digital na campanha presidencial de Javier Milei, na Argentina, em 2023.
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Em uma "live" no dia 4 de novembro de 2022, Cerimedo apresentou um documento falso. O material alegava que urnas fabricadas antes de 2020 não haviam sido auditadas e registraram mais votos para Lula, o que seria "estatisticamente impossível de justificar".
Um site de sua propriedade também publicou um texto afirmando que a eleição brasileira foi roubada e citava "anomalias" nas urnas.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu não denunciar o influenciador no inquérito do golpe. Gonet argumentou que a Polícia Federal não conseguiu provar que Cerimedo sabia que as informações eram falsas e faziam parte de um plano para um golpe de Estado.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.