Augusto Cury troca marketing às vésperas da propaganda na TV

Augusto Cury, candidato do Avante, fez ajustes no comando de marketing - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, alterou o comando de sua estratégia de marketing a poucos dias da estreia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Leandro Grôppo deixou a função, que passa a ser ocupada por Sérgio Lima.

Lima já havia participado da fase inicial da pré-campanha do escritor. Segundo a assessoria de Cury, a troca ocorreu após uma avaliação interna sobre as estratégias para a nova etapa da disputa. A equipe classifica a mudança como um ajuste de direcionamento.

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A campanha afirma que não houve conflito com Grôppo. "Trata-se de uma decisão natural de alinhamento estratégico, sem qualquer divergência com o profissional que esteve anteriormente à frente do trabalho", informou a equipe ao "Estadão".

Sérgio Lima, que integrou a campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018, retorna em um momento central da candidatura. A propaganda eleitoral gratuita começa em 28 de agosto e será exibida até 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno.

Nos programas em bloco, Cury terá pouco mais de 30 segundos de tempo de exibição.

A mudança coloca o candidato do Avante entre os presidenciáveis que ajustaram suas equipes de marketing. Nesta segunda-feira, 17, Ronaldo Caiado (PSD) anunciou a troca de seu marqueteiro. Paulo Vasconcelos deixou a equipe do ex-governador de Goiás, e Marcos Carvalho assumiu a função.

Em julho, durante a pré-campanha, a equipe do senador Flávio Bolsonaro (PL) também realizou mudanças na área de comunicação. Duda Lima passou a comandar o setor, substituindo Alexandre Otalmari e Eduardo Fischer.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.