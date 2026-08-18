Augusto Cury troca marketing às vésperas da propaganda na TV

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, alterou o comando de sua estratégia de marketing a poucos dias da estreia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Leandro Grôppo deixou a função, que passa a ser ocupada por Sérgio Lima.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Lima já havia participado da fase inicial da pré-campanha do escritor. Segundo a assessoria de Cury, a troca ocorreu após uma avaliação interna sobre as estratégias para a nova etapa da disputa. A equipe classifica a mudança como um ajuste de direcionamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
-
Wajngarten cobra troca na equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro
-
Novo descarta chapa de Zema com Cury na disputa ao Planalto
A campanha afirma que não houve conflito com Grôppo. "Trata-se de uma decisão natural de alinhamento estratégico, sem qualquer divergência com o profissional que esteve anteriormente à frente do trabalho", informou a equipe ao "Estadão".
Sérgio Lima, que integrou a campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018, retorna em um momento central da candidatura. A propaganda eleitoral gratuita começa em 28 de agosto e será exibida até 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno.
Saiba Mais
- Política Renan Santos defende redução da maioridade penal e mudanças na CLT
- Política Haddad acena aos policiais e promete tecnologia e valorização à categoria
- Política Cenário eleitoral foi desenhado para Lula enfrentar "candidato fraco como Flávio", diz Renan
- Política Zema promete proibir casas de apostas se eleito: "Uma praga"
- Política Fernando Cerimedo, aliado de Bolsonaro que atacou urnas no Brasil, é preso
- Política Renan Santos defende mudança na CLT e trabalho por hora
Nos programas em bloco, Cury terá pouco mais de 30 segundos de tempo de exibição.
A mudança coloca o candidato do Avante entre os presidenciáveis que ajustaram suas equipes de marketing. Nesta segunda-feira, 17, Ronaldo Caiado (PSD) anunciou a troca de seu marqueteiro. Paulo Vasconcelos deixou a equipe do ex-governador de Goiás, e Marcos Carvalho assumiu a função.
Em julho, durante a pré-campanha, a equipe do senador Flávio Bolsonaro (PL) também realizou mudanças na área de comunicação. Duda Lima passou a comandar o setor, substituindo Alexandre Otalmari e Eduardo Fischer.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.