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ELEIÇÕES 2026

Kim Kataguiri anuncia Paulo Bijos na equipe econômica de Renan Santos

Deputado detalhou plano de ajuste fiscal do candidato e revelou que ex-integrante do Ministério do Planejamento assina o desenho da proposta

O deputado federal Kim Kataguiri ao lado do candidato do partido Missão à presidência da República, Renan Santos, durante encontro com presidenciáveis promovido pela UNECS) em Brasília - (crédito: Mannu Leones / CB / DA Press)
O deputado federal Kim Kataguiri ao lado do candidato do partido Missão à presidência da República, Renan Santos, durante encontro com presidenciáveis promovido pela UNECS) em Brasília - (crédito: Mannu Leones / CB / DA Press)

O deputado federal Kim Kataguiri acompanhou o candidato do partido Missão à presidência da República, Renan Santos, em um encontro com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), nesta terça-feira (18/8). No fim do evento, Kataguiri conversou com jornalistas e detalhou pontos do plano de ajuste fiscal da candidatura, além de anunciar um novo nome na equipe econômica.

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Segundo o deputado, a proposta prevê uma economia de R$ 1,1 trilhão em cinco anos, obtida principalmente por meio do corte de supersalários de juízes, promotores, carreiras jurídicas do Executivo e da diplomacia. Kataguiri citou ainda a revisão de privilégios tributários para grandes conglomerados empresariais, com expectativa de economia de pelo menos R$ 38 bilhões ao ano, e mudanças na indexação de benefícios previdenciários, do abono salarial e do BPC ao salário mínimo.

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O ponto alto do encontro com a imprensa, no entanto, foi o anúncio de Paulo Bijos como um dos integrantes da equipe econômica do plano de governo de Renan Santos. Kataguiri afirmou que Bijos esteve recentemente no Ministério do Planejamento e atua hoje como consultor da Câmara dos Deputados, além de ter sido o responsável pelo desenho técnico da reforma fiscal apresentada pela candidatura.

De acordo com o deputado, os cálculos elaborados por Bijos apontam para uma economia de R$ 1 trilhão em cinco anos e de R$ 3,3 trilhões em 10 anos.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 18/08/2026 16:33
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